​Sąd Rejonowy w Kielcach zajmie się w środę zażaleniem na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa dotyczącego odpowiedzialności urzędników i pracowników instytucji pomocowych w sprawie śmierci ośmioletniego Kamilka z Częstochowy. Chłopiec zmarł w maju 2023 roku po długotrwałym znęcaniu się nad nim przez ojczyma.

Kielce: Sąd rozpozna zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie Kamilka (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Kielecki sąd rozpatrzy zażalenie ws. pracy urzędników, którzy zajmowali się rodziną 8-letniego Kamilka z Częstochowy.

Dziecko zmarło, zakatowane przez ojczyma.

Równolegle toczy się proces przeciwko mężczyźnie i jego partnerce - matce chłopca.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Pierwotnie sprawa miała być rozpatrywana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, jednak ze względu na możliwy konflikt interesów (sprawa dotyczyła także tamtejszych urzędników i sędziów rodzinnych), przekazano ją do Kielc na mocy decyzji Sądu Najwyższego.

W styczniu 2025 roku Prokuratura Regionalna w Gdańsku umorzyła postępowanie dotyczące ewentualnych zaniedbań urzędników, uznając, że nie doszło do złamania prawa. Decyzję zaskarżyli pełnomocnicy rodzeństwa Kamilka oraz jego opiekuna prawnego, składając zażalenie. Jedna z fundacji również próbowała zaskarżyć decyzję, ale prokuratura odrzuciła jej wniosek z powodu braku uprawnień ustawowych. Podobnie rzecznik praw dziecka nie mógł złożyć zażalenia.

Tragiczna śmierć dziecka

Kamilek zmarł 8 maja 2023 roku w szpitalu, do którego trafił po ciężkich obrażeniach zadanych przez ojczyma - m.in. oblaniu wrzątkiem i położeniu na rozgrzanym piecu. Przez lata rodzina była pod nadzorem instytucji pomocowych i sądu rodzinnego, jednak - zdaniem krytyków - reakcje tych instytucji były niewystarczające, by ochronić dziecko.

Obecnie sąd w Kielcach rozpatrzy zażalenia na umorzenie śledztwa wobec urzędników.

Równolegle w Częstochowie toczy się proces karny przeciwko ojczymowi Kamilka, oskarżonemu o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, oraz matce chłopca, która odpowiada za współudział. Oboje przebywają w areszcie tymczasowym.