​Woda z wodociągu Zagajów, z którego korzysta 20 miejscowości w gminie Michałów (Świętokrzyskie) nie nadaje się do picia - poinformowały w czwartek lokalne władze. W próbce z sieci wykryto bakterie grupy coli. Mieszkańcy otrzymali alert RCB. Mają również pojawić się beczkowozy.

Zdjęcie ilustracyjne / Przemysław Piątkowski / PAP

Woda niezdatna do picia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju poinformował w czwartek, że w próbce pobranej z sieci wykryto bakterie grupy coli. W związku z tym woda z wodociągu Zagajów jest niezdatna do picia. Z tej sieci korzysta 20 miejscowości w gminie Michałów (woj. świętokrzyskie).

Wody nie można używać do przygotowania posiłków, ani mycia żywności. Nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych. To znaczy, że można nią np. spłukać toaletę.

Inspektor sanitarny zaznaczył, że z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może wystąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na podwyższoną zawartość chloru.

Gmina Michałów poinformowała, że dla mieszkańców zostaną udostępnione beczkowozy z wodą zdatną do spożycia. Będą dostępne w dniach 21-23 listopada (piątek-niedziela) zgodnie z opublikowanym harmonogramem.