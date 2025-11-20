Ponad 700 mężczyzn z woj. świętokrzyskiego skorzystało do tej pory z profilaktycznych badań urologicznych w mobilnym urobusie. Jak poinformował dr Leszek Smorąg ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, aż 11 proc. przebadanych wymaga dalszej diagnostyki, a 40 proc. z nich – leczenia farmakologicznego. Wyniki dotyczą głównie osób bezobjawowych.

Urobus - mobilny gabinet urologiczny / Piotr Polak / PAP

Ponad 700 mężczyzn z woj. świętokrzyskiego przebadało się do tej pory w mobilnym urobusie.

11 proc. z nich wymaga dalszej diagnostyki, a 40 proc. leczenia farmakologicznego.

Program "Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników" obejmuje szeroki zakres badań, w tym genetyczne i kardiologiczne, a do tej pory skorzystało z niego już ponad 16,5 tys. osób.

Kompleksowe badania i szybka diagnostyka

W urobusie wykonywane są nie tylko badania urologiczne, ale także USG całego układu moczowego, obejmujące pęcherz, nerki i jądra. Lekarze podkreślają, że mobilny gabinet pozwala wykryć choroby na bardzo wczesnym etapie, zanim pojawią się objawy. Urobus został zakupiony w ramach unijnego projektu "Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników", realizowanego przez samorząd województwa.

Szeroki zakres badań laboratoryjnych

Projekt obejmuje również rozbudowane pakiety badań laboratoryjnych. Jak informuje prof. Jolanta Smok-Kalwat ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, uczestnicy programu mają wykonywanych aż 14 badań z krwi, a osoby z grupy ryzyka - także badania genetyczne BRCA1 i BRCA2 (geny, których mutacje mogą wywoływać choroby nowotworowe). Spośród 950 badań BRCA1, dodatni wynik uzyskało 53 pacjentów. Hipercholesterolemię rodzinną potwierdzono u 10 osób z 840 przebadanych, a zakrzepicę - u 53 z 280 osób.

Wczesna diagnostyka zwiększa szanse na wyleczenie

Prof. Smok-Kalwat podkreśla, że wczesne wykrycie chorób, zarówno onkologicznych, jak i kardiologicznych, znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie. W ramach programu prowadzone są także konsultacje laryngologiczne, badania fiberoskopowe, USG oraz biopsje, jeśli pojawiają się wskazania.

Program obejmuje coraz szerszą grupę pracowników

Marszałek województwa Renata Janik przypomniała, że od listopada program objął także pracowników od 40. roku życia (wcześniej od 45 lat). Kluczowe jest dotarcie z diagnostyką do miejscowości, gdzie dostęp do lekarzy jest ograniczony. Od stycznia planowane jest uruchomienie kolejnego mobilnego punktu pobrań, który ma dotrzeć do wszystkich powiatów regionu.

Ponad 16,5 tys. pracowników już skorzystało

Jak informuje Katarzyna Przemieska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, z projektu skorzystało już ponad 16,5 tys. pracowników. Poradę lekarza medycyny pracy otrzymało 16,2 tys. osób, ponad 2400 skierowano na konsultacje kardiologiczne, a ponad 3000 skorzystało z konsultacji fizjoterapeutycznych.

Program potrwa do 2029 roku

Realizacja projektu "Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników" potrwa do końca czerwca 2029 roku. Docelowo z badań ma skorzystać około 50 tys. osób. To pierwsze na taką skalę badania profilaktyczne w Polsce, a ich wartość to około 80 mln zł.