PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację kolejnego odcinka linii kolejowej nr 8, obejmującego trasę Miąsowa – Sitkówka Nowiny (woj. świętokrzyskie). To ponad 18-kilometrowy fragment ważnego połączenia między Kielcami a Krakowem.

W ramach projektu wymienionych zostanie 44 km torów wraz z siecią trakcyjną. Powstanie 14 nowych obiektów inżynieryjnych, a dwa mosty nad Nidą i Czarną Nidą zostaną wyremontowane. Przebudowie poddanych będzie sześć przejazdów drogowo-kolejowych oraz infrastruktura dla pieszych, w tym nowa kładka na stacji w Wolicy. Modernizacja obejmie także przebudowę peronów w Sobkowie i Wolicy.

Zmiany na stacjach i poprawa przepustowości

Ważnym elementem inwestycji jest przekształcenie przystanku w Radkowicach w stację, co ma zwiększyć przepustowość i usprawnić ruch pociągów w miejscu połączenia linii nr 8 (Warszawa Zachodnia - Kraków Główny) z linią nr 73 (Kielce Główne - Busko-Zdrój). Na stacjach pojawią się nowe tory, a cała linia zostanie dostosowana do obsługi cięższych i szybszych pociągów - do 140 km/h dla pasażerskich i 120 km/h dla towarowych.

Harmonogram i finansowanie inwestycji

Po wyłonieniu wykonawcy i przygotowaniu dokumentacji technicznej, prace budowlane mają potrwać około 24 miesiące. Modernizacja odcinka Miąsowa - Sitkówka Nowiny to kolejny etap inwestycji w regionie. Wcześniej ogłoszono przetargi na odcinki Sędziszów - Miąsowa oraz Skarżysko-Kamienna - Tumlin. Trwają także przygotowania do modernizacji stacji Kielce Główne.

Długoterminowe finansowanie zapewnia umowa kredytowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, która umożliwia wsparcie do 450 mln euro. Inwestycja jest również współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.