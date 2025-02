Około stu osób zostanie objętych zwolnieniami grupowymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach. To wynik audytu, który wykazał, że duża część środków przeznaczonych na opiekę społeczną w mieście jest wydatkowana na administrację systemu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prezydentka Kielc Agata Wojda poinformowała w poniedziałek, że audyt w MOPR potwierdził, że niektóre działania Urzędu Miasta i MOPR się pokrywały, a analiza finansowa wykazała, że "duża część środków" trafiała na administrację systemu.

Z zaprezentowanych danych wynika, że Kielce przeznaczają na politykę społeczną więcej niż inne miasta wojewódzkie, np. Lublin, Opole czy Rzeszów, gdzie nakłady wynoszą 6-8 proc., podczas gdy w Kielcach sięgają 12-14 proc.

Naszym priorytetem jest, żeby nie ograniczać środków na usługi świadczone mieszkańcom. Szczególną uwagę poświęcamy pracownikom MOPR działającym w terenie, w środowisku, w którym ta pomoc jest najbardziej potrzebna - zaznaczyła Wojda.

Miasto planuje reorganizację MOPR, w tym zwolnienia grupowe obejmujące ok. sto osób. Podjęliśmy trudną decyzję o zmianie struktury organizacyjnej i kadrowej. Dzisiaj do związków zawodowych działających w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie wysłane zostało zaproszenie do konsultacji. Cały proces odbędzie się z poszanowaniem praw pracowniczych. Wszystkie zasady i warunki będą przedmiotem rozmów ze związkami zawodowymi - zapewnił zastępca prezydentki Kielc, Bartłomiej Zapała.

Obecnie w MOPR zatrudnionych jest 702 pracowników: 78 na stanowiskach kierowniczych, 203 urzędniczych i 421 pomocniczych.

W pierwszej kolejności zwolnienia obejmą osoby z uprawnieniami emerytalnymi. Liczba stanowisk kierowniczych zmniejszy się o połowę. Kilkunastu pracowników MOPR zostanie przeniesionych do innych wydziałów i jednostek miejskich.

Zmiany dotkną również Urząd Miasta, gdzie powołany zostanie nowy wydział polityki społecznej i profilaktyki zdrowotnej z czterema referatami: profilaktyki zdrowia i uzależnień, opieki nad dziećmi, polityki senioralnej oraz polityki społecznej i wspierania rodziny.

Reorganizacja systemu opieki społecznej ma doprowadzić do centralizacji wybranych działań, takich jak obsługa kadrowa, księgowa, wspólne zakupy oraz zarządzanie domami pomocy społecznej i domami środowiskowymi. Ma to przynieść oszczędności, które w wybranych obszarach mają sięgnąć od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Z kolei redukcja zatrudnienia w MOPR powinna dać "kilka milionów złotych" oszczędności. Dokładny bilans finansowy ma być znany w przyszłym roku.

Urzędnicy zapewniają, że zmiany mają poprawić efektywność systemu opieki społecznej, a jakość usług dla podopiecznych MOPR się nie pogorszy.