​27-letni siatkarz reprezentacji Iranu, Saber Kazemi, kilkanaście dni temu został porażony prądem podczas odpoczynku na basenie. Od tamtego momentu przebywa w stanie krytycznym w szpitalu. Najnowsze doniesienia wskazują, że u sportowca doszło do śmierci mózgu, a jego życie obecnie podtrzymywane jest przez specjalistyczną aparaturę.

/ Lukasz Kalinowski/ / East News

Saber Kazemi, 27-letni reprezentant Iranu, doznał poważnych obrażeń po porażeniu prądem.

Siatkarz został wprowadzony w śpiączkę, a jego stan od początku określano jako bardzo ciężki.

Komisja lekarska potwierdziła śmierć mózgu sportowca.

Do dramatycznego zdarzenia doszło kilkanaście dni temu podczas pobytu Sabera Kazemiego w Katarze, gdzie gra w barwach klubu Al-Rayyan. Według medialnych doniesień siatkarz został porażony prądem podczas odpoczynku przy hotelowym basenie po jednym z treningów. W wyniku wypadku Kazemi doznał poważnych obrażeń i został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Potwierdzona śmierć mózgu

Irański serwis informacyjny isna.ir przekazał, że komisja lekarska potwierdziła śmierć mózgu 27-letniego zawodnika. Mimo to życie sportowca jest nadal podtrzymywane przez specjalistyczną aparaturę, a Kazemi znajduje się pod intensywną opieką medyczną.