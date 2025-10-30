​27-letni siatkarz reprezentacji Iranu, Saber Kazemi, kilkanaście dni temu został porażony prądem podczas odpoczynku na basenie. Od tamtego momentu przebywa w stanie krytycznym w szpitalu. Najnowsze doniesienia wskazują, że u sportowca doszło do śmierci mózgu, a jego życie obecnie podtrzymywane jest przez specjalistyczną aparaturę.

  • Saber Kazemi, 27-letni reprezentant Iranu, doznał poważnych obrażeń po porażeniu prądem.
  • Siatkarz został wprowadzony w śpiączkę, a jego stan od początku określano jako bardzo ciężki.
  • Komisja lekarska potwierdziła śmierć mózgu sportowca.
Do dramatycznego zdarzenia doszło kilkanaście dni temu podczas pobytu Sabera Kazemiego w Katarze, gdzie gra w barwach klubu Al-Rayyan. Według medialnych doniesień siatkarz został porażony prądem podczas odpoczynku przy hotelowym basenie po jednym z treningów. W wyniku wypadku Kazemi doznał poważnych obrażeń i został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Potwierdzona śmierć mózgu

Irański serwis informacyjny isna.ir przekazał, że komisja lekarska potwierdziła śmierć mózgu 27-letniego zawodnika. Mimo to życie sportowca jest nadal podtrzymywane przez specjalistyczną aparaturę, a Kazemi znajduje się pod intensywną opieką medyczną.

Irańska Federacja Siatkówki przekazała, że trwają rozmowy z rodziną zawodnika na temat ewentualnej zgody na przekazanie narządów do transplantacji. Decyzja w tej sprawie należy do najbliższych sportowca, którzy - jak podkreślają przedstawiciele federacji - znajdują się w bardzo trudnej sytuacji emocjonalnej.

Kariera i osiągnięcia Sabera Kazemiego

Saber Kazemi to jeden z najbardziej utalentowanych irańskich siatkarzy młodego pokolenia. W 2021 roku zdobył złoty medal mistrzostw Azji, a dwa lata później sięgnął po srebro. Dwukrotnie triumfował także na igrzyskach azjatyckich (2018, 2022). W 2021 roku został uznany najlepszym sportowcem mistrzostw Azji.

Polscy kibice mogli go zobaczyć podczas Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w 2022 roku, gdzie wyróżniono go tytułem najlepiej zagrywającego zawodnika turnieju.