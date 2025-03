Biskup łomżyński zawiesił w pełnieniu obowiązków duszpasterskich proboszcza z parafii pw. Bożego Ciała w Łomży na Podlasiu. Ksiądz jest podejrzany w śledztwie dotyczącym "przestępstw ze sfery obyczajowej". Prokuratura nie podała szczegółów, zasłaniając się charakterem sprawy. Duchowny się nie przyznaje. Zapewnia, że zarzuty są pomówieniem.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Proboszcz został przesłychany - już w charakterze podejrzanego

Śledztwo dotyczy niewłaściwego zachowania - ze sfery obyczajowej - podejrzanego wobec osoby dorosłej - poinformowała krótko w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Łomży Dorota Leszczyńska.

Właśnie ze względu na charakter tej sprawy śledczy nie podają jej szczegółów, w tym przyjętej kwalifikacji prawnej czynu. Wiadomo jedynie, że chodzi o zdarzenie z 1 października 2024 roku. Śledztwo prowadzone jest od połowy października przez łomżyńską prokuraturę rejonową z zawiadomienia złożonego przez pokrzywdzonego.

W poniedziałek śledczy przedstawili księdzu zarzuty i przesłuchali go - już w charakterze podejrzanego.

Podejrzany skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień, aczkolwiek złożył pisemne oświadczenie, w którym kwestionuje całkowicie zarzut i wskazuje, że podczas tego zdarzenia pokrzywdzony był bardzo agresywny i go zaatakował, o czym on (ksiądz) nie powiadamiał służb - dodała prok. Leszczyńska.

Poinformowała też, że podejrzany złożył swoje wnioski dowodowe; część z nich już wcześniej prokuratura wykonała. Po ogłoszeniu zarzutów, wobec duchownego zastosowano tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe oraz zakaz kontaktów z pokrzywdzonym.

Duchowny został zawieszony przez biskupa

Podejrzanym jest proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Łomży. W związku z tą sprawą biskup łomżyński podjął decyzję o zawieszeniu duchownego w sprawowaniu obowiązków duszpasterskich w parafii. Obowiązki proboszcza - jako administrator parafii - przejął inny z księży tam pracujących.

W minioną niedzielę stosowna informacja została przekazana wiernym podczas porannej mszy świętej.

W poniedziałek przed budynkiem łomżyńskich prokuratur na księdza czekała grupa osób go wspierających, część z różańcami w rękach się modliła.

Duchowny wydał oświadczenie publikowane przez łomżyńskie media, w którym zapewnia, że został zaatakowany w czasie spotkania w swoim domu, z trudem udało mu się uwolnić, a potem został przez napastnika pomówiony "o przestępstwo z dziedziny obyczajowej".

"Natychmiast rozpocząłem współpracę z policją i prokuraturą, przedstawiając dowody, świadków zaprzeczających temu fałszywemu oskarżeniu. Złożyłem także wniosek do prokuratury o przebadanie mnie na wykrywaczu kłamstw. Jednak przez prawie pięć miesięcy nic w sprawie się nie działo. Przedstawione przeze mnie dowody, monitoring, świadkowie, wnioski nie zostały wzięte w ogóle pod uwagę. Konsekwencją całej tej sytuacji są straszliwe plotki, które przybrały już nawet groteskową postać" - oświadczył.

Dodał, że jest teraz "zabijany moralnie: plotką i pomówieniami". "Dlatego będę żądał od prokuratury całkowitego ujawnienia akt sprawy ze względu na moje dobre imię oraz szeroko pojęty interes społeczny. Będę żądał również jak najszybszego skierowania sprawy do niezawisłego sądu" - oświadczył.