Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz odebrał nagrodę w 4. edycji Konkursu "Perspektywy medycyny". Nagrody w tym Konkursie przyznają Senacka Komisja Zdrowia i Rada Programowa Kongresu "Zdrowie Polaków", której przewodniczącym jest profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Nagrody "Perspektywy medycyny" wręczono w czasie wydarzenia "Nauka dla zdrowia społeczeństwa w roku edukacji zdrowotnej i profilaktyki", które odbywa się w gmachu Senatu RP.

Wyróżnienie dla dziennikarza RMF FM Michała Dobrołowicza / Natalia Miller /

Poniedziałkowe wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów Roku Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki 2025, ogłoszonego przez Senacką Komisję Zdrowia. W jego trakcie zaprezentowane zostały rekomendacje ekspertów opracowane w czasie jesiennego 6. Kongresu Zdrowie Polaków.

Ta nagroda to jest okazja, żeby podziękować świetnym ekspertom, medykom, bez których nie powstałoby wiele materiałów, które pojawiły się na antenie RMF FM i na portalu Twoje Zdrowie. Można mieć świetny pomysł, wiele chęci i dużą pracowitość. Bez głosu specjalistów, którzy wyjaśnią, wytłumaczą i doprecyzują informacje, te materiały nie miałyby szansy powstać. Chodzi właśnie o ekspertów współpracujących z 6. Kongresem Zdrowie Polaków - podkreślał Michał Dobrołowicz.

Nagroda dla Michała Dobrołowicza / Natalia Miller /

Ta nagroda ma też dodatkowy wymiar. Jutro 4 marca - pierwsze skojarzenie to najczęściej Światowy Dzień Otyłości. Jutro przypada też piąta rocznica pierwszego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Może to jest okazja, by przypomnieć część lekcji, jakie warto wyciągnąć z pandemii Covid-19? - dodaje nasz dziennikarz.