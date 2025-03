Ważna informacja dla kierowców z Poznania, którzy parkują swoje samochody w Strefie Płatnego Parkowania. Ruszają e-kontrole, które mają wykazać, czy dane auto ma opłacony postój. Do tej pory robili to tylko pracownicy straży miejskiej, a teraz po ulicach miasta będą jeździły specjalne samochody, które mają skanować tablice rejestracyjne.

/ ZDM Poznań /

Elektroniczne kontrole w strefie płatnego parkowania w Poznaniu. Sprawdzanie, czy dany samochód ma opłacony postój, będzie odbywało się przy pomocy specjalnego auta-skanera.

To kolejny ważny krok w unowocześnianiu strefy płatnego parkowania w Poznaniu. Z e-kontroli korzystają już inne polskie miasta, m.in. Warszawa, Wrocław, Gdynia czy Szczecin. Warto podkreślić - uspokajając zaniepokojonych - że maszyny nie zastąpią ludzi. ZDM nie planuje rezygnacji z kontroli pieszych. Tradycyjne kontrole będą również prowadzone - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Strefa uporządkowała parkowanie w centrum oraz na Wildzie, Łazarzu i Jeżycach. Mieszkańcy korzystają jednak nie tylko z tego, że mogą łatwiej zaparkować. Sześć rad osiedli dostaje do podziału co roku 5 mln zł na modernizację ulic. Od września tego roku wszyscy, którzy wpiszą poznański adres w formularzu PIT, zapłacą mniej za pozostawienie samochodu w strefach płatnego parkowania - zaznacza prezydent.

Na początek na ulice wyjadą dwa auta. Docelowo system powinien składać się z pięciu lub nawet sześciu pojazdów.

Samochody do e-kontroli wyposażone są w specjalne kamery i czujniki, dzięki którym odczytywane są numery rejestracyjne pojazdów. Urządzenia są w stanie poprawnie odczytać tablice samochodów niezależnie od tego, czy są one zaparkowane prostopadle, ukośnie czy też równolegle do krawędzi jezdni - wyjaśnia Krzysztof Olejniczak, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

Specjalne pojazdy będą poruszały się po Wildzie, Łazarzu, Starym Mieście, Śródce, Zagórzu i w rejonie Politechniki, czyli wszędzie tam, gdzie podczas opłacania postoju należy wpisać w parkomacie numer rejestracyjny auta. Do czasu wymiany urządzeń z takiej kontroli wyłączone będą Jeżyce.

E-kontrola będzie wykonywana na danym odcinku ulicy dwukrotnie, w odstępie minimum pięciu minut, by dać kierowcy czas na zapłatę np. w parkomacie. System sprawdzi, czy z danym numerem rejestracyjnym powiązana jest opłata za postój zrealizowana w parkomacie, poprzez aplikacje mobilne lub aplikacje bankowe oraz czy dany pojazd ma opłacony identyfikator parkingowy lub abonament.

Jeśli takiego potwierdzenia nie będzie, to informacja o braku płatności wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu trafi do Biura Strefy Płatnego Parkowania. Tam nastąpi jeszcze ponowna weryfikacja płatności i wystawienie zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej. Do 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty wystawienia zawiadomienia, wysokość opłaty wyniesie 200 złotych, a po tym czasie 350 zł. Zawiadomienie zostanie wysłane listem na adres właściciela pojazdu - tłumaczą urzędnicy.