Kolejne próby przemytu przez granicę z Białorusią z użyciem balonów meteorologicznych. Mundurowi podlaskiej straży granicznej zatrzymali dwie osoby, które w samochodzie wiozły przemycone papierosy. Łącznie w miniony weekend zatrzymano nielegalne papierosy o wartości ponad 470 tys. zł.

Jak poinformowała podlaska straż graniczna mundurowi z placówek w Lipsku i Krynkach przejęli paczki z przemycanym towarem. W pobliżu pakunków znaleziono ponadto szczątki balonów meteorologicznych i nadajniki GPS. Łącznie w czterech incydentach przejęto ponad 20 tys. paczek papierosów o wartości ok. 420 tys. zł. Służby będą ustalać, kto był zaangażowany w nadanie i odbiór nielegalnych przesyłek.

Wpadli przy kontroli drogowej

Z kolei straż graniczna w Kuźnicy podczas kontroli drogowej zatrzymała kolejne dwa pakunki. Podróżujący Fordem dwaj Polacy wieźli w bagażniku 2,5 tys. paczek papierosów o wartości ponad 51 tys. zł, a także dwa nadajniki GPS.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty z kodeksu karnego skarbowego, a także z ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę. Grożą im co najmniej 3 lata więzienia, kierowca samochodu decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Tylko w tym roku mundurowi podlaskiej straży granicznej przejęli przemycany z Białorusi towar o wartości ponad 3,3 mln zł, który trafił do Polski z użyciem balonów meteorologicznych.