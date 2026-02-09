W nocy z 8 na 9 lutego wojskowe systemy radiolokacyjne wykryły kolejne obiekty przypominające balony, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uspokaja, że sytuacja była monitorowana i nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli ani ruchu lotniczego.

W ostatnich godzinach polskie wojsko odnotowało kolejne przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty przypominające balony. Informację o zdarzeniu przekazano w oficjalnym komunikacie, podkreślając, że wszystkie obiekty były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod stałym nadzorem wojskowych systemów rozpoznania.

Sytuacja pod pełną kontrolą

Dowództwo zapewnia, że incydenty nie wpłynęły na bezpieczeństwo ruchu lotniczego ani nie zagrażały mieszkańcom. "Sytuacja była w pełni kontrolowana" - czytamy w komunikacie. Wojsko działało zgodnie z obowiązującymi procedurami, współpracując z odpowiednimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. 

Wszystkie informacje dotyczące wykrytych obiektów były na bieżąco przekazywane służbom, co umożliwiało szybką reakcję, w tym przejęcie balonów oraz zatrzymanie osób podejrzanych o udział w tych incydentach. Siły Zbrojne RP podkreślają, że utrzymują całodobową gotowość operacyjną w zakresie ochrony polskiej przestrzeni powietrznej.