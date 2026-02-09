W nocy z 8 na 9 lutego wojskowe systemy radiolokacyjne wykryły kolejne obiekty przypominające balony, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uspokaja, że sytuacja była monitorowana i nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli ani ruchu lotniczego.
- W nocy z 8 na 9 lutego wykryto kolejne balony w polskiej przestrzeni powietrznej.
- Wojsko zapewnia, że sytuacja była monitorowana i nie zagrażała bezpieczeństwu.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
W ostatnich godzinach polskie wojsko odnotowało kolejne przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty przypominające balony. Informację o zdarzeniu przekazano w oficjalnym komunikacie, podkreślając, że wszystkie obiekty były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod stałym nadzorem wojskowych systemów rozpoznania.