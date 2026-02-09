Dowództwo zapewnia, że incydenty nie wpłynęły na bezpieczeństwo ruchu lotniczego ani nie zagrażały mieszkańcom. "Sytuacja była w pełni kontrolowana" - czytamy w komunikacie. Wojsko działało zgodnie z obowiązującymi procedurami, współpracując z odpowiednimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.

Wszystkie informacje dotyczące wykrytych obiektów były na bieżąco przekazywane służbom, co umożliwiało szybką reakcję, w tym przejęcie balonów oraz zatrzymanie osób podejrzanych o udział w tych incydentach. Siły Zbrojne RP podkreślają, że utrzymują całodobową gotowość operacyjną w zakresie ochrony polskiej przestrzeni powietrznej.