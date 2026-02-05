Pięciu mężczyzn trafiło do aresztu za udział w grupie przestępczej przemycającej papierosy z Białorusi do Polski – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Siedlcach. Przemytnicy wykorzystywali balony wyposażone w GPS, co umożliwiało szybkie odnalezienie towaru po stronie polskiej.

Papierosy przemycane balonem do Polski / Straż Graniczna

Papierosy były przemycane balonami meteorologicznymi wyposażonymi w urządzenia GPS.

Przeszukania przeprowadzono w Siedlcach i okolicach, zabezpieczono papierosy bez polskich znaków akcyzy i urządzenia GPS.

Według śledczych, członkowie grupy z popełniania przestępstw skarbowych uczynili sobie stałe źródło dochodu. Do zatrzymań doszło dzięki wspólnej akcji z funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - poinformował w czwartek prok. Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Papierosy bez akcyzy i urządzenia GPS

W ub. tygodniu Straż Graniczna dokonała przeszukań wytypowanych miejsc na terenie Siedlec i okolic. Znaleziono tam przemycane papierosy z Białorusi, a następnie zatrzymano pięciu mężczyzn w wieku od 20 do 35 lat. W wyniku przedmiotowych czynności ujawniono papierosy bez polskich znaków akcyzy pochodzące z przemytu, jak również urządzenia pozycjonujące GPS - powiedział prokurator.

Z ustaleń śledczych wynika, że przestępcy działali od września 2025 r. do lutego 2026 r. na terenie powiatu bialskiego. W tym czasie do Polski zostało przemyconych co najmniej 48 tys. paczek papierosów z oznaczeniem różnych marek.

Towar był wysyłany balonami meteorologicznymi z różnych miejsc na terenie Białorusi. Montowano do nich paczki z papierosami, w których znajdowały się urządzenia GPS, pozwalające na szybką lokalizację - przekazał prok. Świderski.

Po wylądowaniu balonów na terytorium Polskiej poszczególni członkowie grupy informowani byli o lokalizacji towaru, a następnie udawali się we wskazane miejsce i zbierali paczki z przemyconymi papierosami.

Szczątki balonu przemytnicznego / Straż Graniczna

Milionowe straty Skarbu Państwa

W ocenie śledczych, w wyniku popełnionych przestępstw doszło do uszczuplenia należności Skarbu Państwa w łącznej kwocie ponad 2 mln zł.

We wtorek w Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na przemycie papierosów do Polski zza wschodniej granicy, tj. z Republiki Białorusi, z których to przestępstw członkowie tej grupy uczynili sobie stałe źródło dochodu - poinformował prok. Świderski.

Mężczyznom zarzucono też popełnienia czynów karno-skarbowych polegających na sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobów tytoniowych bez oznaczeń polskimi znakami akcyzy w postaci papierosów, w związku z czym Skarb Państwa stracił ponad 2 mln zł.

Zatrzymany za przemyt papierosów / Straż Graniczna

Nieuprawnione loty z Białorusi do Polski

Zatrzymani usłyszeli także zarzuty związane z naruszeniem przepisów dotyczących ruchu lotniczego poprzez wykonywanie nieuprawnionych lotów z terenu Republiki Białorusi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy dał również podstawy do zarzucenia podejrzanym wprowadzenia z Republiki Białorusi do Unii Europejskiej, wbrew obowiązującemu zakazowi w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, drogą powietrzną przy wykorzystaniu balonów meteorologicznych towaru w postaci białoruskich papierosów, wyprodukowanych przez białoruską fabrykę papierosów "Grodno Tabasco Factory Neman", który pozwala Białorusi na zróżnicowanie źródeł jej przychodów, a tym samym umożliwia jej udział w agresji Rosji wobec Ukrainy, tj. czynu z art. 15 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zaznaczył prokurator.

Mężczyźni przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyli wyjaśnienia.

W środę Sąd Rejonowy w Siedlcach, uwzględniając wnioski prokuratora, zastosował wobec wszystkich pięciu podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą od 9 miesięcy pozbawienia wolności do 12 lat pozbawienia wolności.