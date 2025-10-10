To była jedna z największych zagadek ostatnich tygodni – kto zgarnął historyczną wygraną w Eurojackpocie? Teraz wszystko jest jasne. Zwycięzca z Berlina, który zdobył oszałamiające 120 milionów euro, w końcu zgłosił się po wygraną.

Berlin: Zwycięzca Eurojackpota po dwóch tygodniach zgłosił się po 120 milionów euro! / IMAGO/Rene Traut/Imago Stock and People / East News

Wielka wygrana w Eurojackpot zmieniła życie mieszkańca Berlina - 120 milionów euro za zakład wart 19 euro!

Mężczyzna przez dwa tygodnie nie zgłaszał się po nagrodę, aż w końcu odnalazł się w siedzibie Lotto - był spokojny i zdyscyplinowany.

Szanse na taką wygraną? Mega niskie - tylko 0,000000715 proc.! Dla porównania, trafienie pioruna jest 350 razy bardziej prawdopodobne.

23 września 2025 roku padły liczby, które odmieniły życie jednego z mieszkańców Berlina. W losowaniu Eurojackpota szczęście uśmiechnęło się do osoby, która za jedyne 19 euro wykupiła dziewięć zakładów. Stawka była rekordowa - 120 milionów euro. Jednak przez niemal dwa tygodnie nikt nie zgłaszał się po wygraną. Wśród mieszkańców stolicy narastało napięcie, a media i spółka lotto rozpoczęły poszukiwania szczęśliwca.

W końcu, we wtorek, do siedziby berlińskiej spółki Lotto na placu Adenauera zgłosił się mężczyzna. Jak relacjonuje rzecznik spółki, "był u nas przez godzinę i wydawał się bardzo opanowany i zdyscyplinowany". Przedłożony przez niego kupon nie pozostawiał żadnych wątpliwości - to właśnie on stał się posiadaczem astronomicznej wygranej.

Z 19 euro do 120 milionów - historia jak z filmu

Wygrana, o której marzy każdy gracz, stała się faktem. Mężczyzna, który postawił 19 euro, trafił szczęśliwe liczby: 7, 8, 31, 32, 33 oraz Euro 10 i 11. Prawdopodobieństwo takiego sukcesu? Zaledwie 0,000000715 procent! Statystycznie, aby mieć pewność wygranej, trzeba by zagrać ponad 139 milionów różnych kombinacji. Dla porównania - szansa na trafienie pioruna jest aż 350 razy większa niż na zdobycie tej historycznej wygranej.

Rzecznik spółki Lotto tłumaczył: Dał sobie czas, ponieważ chciał najpierw ochłonąć po wygranej. Musiał się chyba zebrać.

To zrozumiałe, bo taka suma może przyprawić o zawrót głowy nawet najbardziej opanowaną osobę. Co ciekawe, przez kilka dni rozważano nawet rozwieszenie plakatów i informacji w okolicach punktu sprzedaży, by odnaleźć potencjalnego milionera.

Anonimowość i dyskrecja - zasady dla zwycięzców Lotto

W Niemczech zwycięzcy lotto mogą sami zdecydować, czy chcą ujawnić swoją tożsamość. Spółki lotto zapewniają pełną anonimowość i bez zgody nie przekazują danych osobowych mediom. Eksperci radzą, by szczęśliwcy zachowali dyskrecję - zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i szerzej.

Od wygranych przekraczających 100 000 euro zwycięzcy otrzymują wsparcie specjalnie przeszkolonych doradców. Rozmowy odbywają się w dyskretnych warunkach i mogą trwać nawet kilka godzin. Wypłata tak wysokich sum następuje dopiero tydzień po losowaniu, po wypełnieniu specjalnego formularza zgłoszeniowego i przeprowadzeniu dokładnej weryfikacji.

Trzy lata na zgłoszenie się po wygraną

Zwycięzca Eurojackpota miałby jeszcze trzy lata na zgłoszenie się po odbiór nagrody. Gdyby tego nie zrobił, pieniądze trafiłyby do specjalnego funduszu na dodatkowe losowania. W historii niemieckiego lotto zdarzały się już przypadki, gdy szczęśliwy kupon odnajdywano po wielu miesiącach - niedawno mieszkaniec Hesji odkrył zapomniany zakład dopiero po pół roku i odebrał 15 milionów euro.