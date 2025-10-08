Aż dwie "szóstki" padły we wtorkowym losowaniu Lotto. Co ciekawe, obie odnotowano w Wielkopolsce.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Zwycięskie liczby z wtorkowego losowania Lotto to: 3, 7, 21, 27, 32, 45. Poprawnie wskazało je dwóch graczy. Każdy z nich wygrał 1 milion złotych.

Co ciekawe, obie "szóstki" padły w obrębie tego samego województwa. Szczęśliwcy zagrali w Wielkopolsce. Miejscowości, w których padły główne wygrane, dzieli tylko 60 km.

Pierwsza z "szóstek" została odnotowana w punkcie Lotto przy ul. Rynek 11 w Rydzynie. Gracz sam wybrał liczby, które okazały się szczęśliwe.

Drugą "szóstkę" trafił gracz, który odwiedził kolekturę przy ul. Raszkowskiej 22b w Krotoszynie. Również on nie skorzystał z metody na chybił trafił, ale sam wybrał liczby, dzięki którym wzbogacił się o 1 milion złotych.

Najwyższa wygrana w Krotoszynie to "szóstka" w Lotto z 2007 roku. Była warta 9 388 509,30 zł.

Najwyższe wygrane w Lotto w Polsce

Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.

Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.