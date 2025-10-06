W weekendowym losowaniu Lotto padły dwie "szóstki", co oznacza, że kumulacja została rozbita. Dwie osoby zdobyły po 8,4 mln złotych.

Kupon Lotto / Arkadiusz Ziółek / East News

Liczby wylosowane w sobotę w Lotto to 10, 12, 29, 37, 39, 45. Poprawnie wytypowało je dwóch graczy. Każdy z nich zdobył 8 462 577 zł.

Wiadomo już, w jakich miejscowościach zagrali szczęśliwcy. Jeden odwiedził punkt Lotto w Nowej Woli na Lubelszczyźnie i wybrał metodę na chybił trafił. Jego wygrana jest najwyższą w historii tej miejscowości.

Druga "szóstka" padła w punkcie Lotto przy ul. Górczewskiej 212/226 w Warszawie. Zakład także zawarto metodą chybił trafił. Ten grający dodatkowo zdecydował się na grę systemem na 7 liczb. Dzięki temu zwiększył łączną kwotę swoich wygranych o 26 887,80 zł.

Warto zwrócić uwagę, że gracz z Warszawy odwiedził tę samą kolekturę, w której w marcu padła główna wygrana w Ekstra Pensji - 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat.

Najwyższe wygrane w Lotto

Najwyższa wygrana w historii Lotto padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.

Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.