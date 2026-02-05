Oddział Ginekologiczno-Położniczy szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie kolejny raz znalazł się w ścisłej czołówce najlepszych porodówek w Małopolsce. W najnowszym rankingu „Gdzie rodzić po ludzku” 2025, przygotowanym przez Fundację Rodzić po Ludzku, placówka zajęła drugie miejsce w regionie. To jedyny oddział w Krakowie, który od lat utrzymuje tak wysoką pozycję.

Ranking "Gdzie rodzić po ludzku" tworzony jest na podstawie opinii kobiet, które dzielą się swoimi doświadczeniami w ramach kampanii społecznej "Głos matek".

Kluczowe znaczenie mają tu nie tylko warunki medyczne, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, wsparcie personelu, poszanowanie godności oraz możliwość realnego współdecydowania o przebiegu porodu.



W tegorocznej edycji ankietę wypełniło aż 14 725 kobiet z całej Polski. Ich głosy decydują o końcowej ocenie szpitali, które mogą znaleźć się w dwóch kategoriach: "TOP10 Polska" oraz "TOP3 województwa".

Aby trafić do czołówki wojewódzkiej, placówka musi uzyskać ocenę co najmniej 75 na 100 punktów.

W najnowszym rankingu „Gdzie rodzić po ludzku” 2025 placówka zajęła drugie miejsce w regionie, zdobywając 80,16 punktów.

Personel Oddziału Ginekologiczno-Położniczego szpitala im. Żeromskiego od lat podkreśla, że najważniejsze jest indywidualne podejście do każdej rodzącej kobiety.

Poród to nie procedura medyczna, lecz najważniejszy moment w życiu rodziców, wymaga uważności, empatii i szacunku. Cały zespół stara się, aby kobiety mogły rodzić w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania - naprawdę po ludzku. Dziękujemy naszym pacjentkom za wyróżnienie - mówi Małgorzata Piątkowska-Kowalska, oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w szpitalu im. Żeromskiego.

Pierwsze miejsce w regionie zdobył Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni. Szpital Powiatowy im. bł Marty Wieckiej.

Na ostatnim miejscu podium znalazł się natomiast Szpital Powiatowy w Chrzanowie.

Więcej informacji o rankingu można przeczytać na stronie internetowej rodzicpoludzku.pl.