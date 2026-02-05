Prokuratura Rejonowa w Hajnówce (Podlaskie) postawiła zarzuty 30-letniemu lekarzowi z Białegostoku w związku z wystawianiem recept na leki psychotropowe. To kolejny etap szeroko zakrojonego śledztwa dotyczącego przestępstw narkotykowych, w tym działalności internetowego sklepu oferującego nielegalne substancje.

Śledztwo rozpoczęło się w połowie 2024 roku, kiedy policjanci z Hajnówki wykryli nielegalną uprawę konopi. Nieco później funkcjonariusze natrafili na ślady internetowego sklepu z narkotykami.

Jak ustalono, sprzedawca kontaktował się z klientami za pośrednictwem komunikatora internetowego, a zamówione substancje wysyłał do paczkomatów.

Przełom po ośmiu miesiącach

Po ośmiu miesiącach intensywnej pracy, wiosną 2025 roku, śledczy ustalili osoby zaangażowane w ten proceder. W Białymstoku przeszukano lokale, gdzie zabezpieczono ponad 13 kilogramów różnych narkotyków, w tym amfetaminę, mefedron, marihuanę oraz inne środki odurzające i substancje psychotropowe. Policjanci natrafili również na kolejną uprawę konopi.



W związku ze sprawą zatrzymano dwie młode osoby - 31-letniego mężczyznę oraz 27-letnią kobietę. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania i udzielania środków odurzających oraz substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kobieta odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Lekarz wystawiał recepty na psychotropy

W połowie stycznia 2026 roku w Białymstoku zatrzymano również 30-letniego lekarza.

Prokuratura zarzuca mu wystawianie kilkudziesięciu recept na leki psychotropowe w okresie od kwietnia 2024 do maja 2025 roku. Lekarz usłyszał zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz wprowadzania do obrotu substancji psychotropowych.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia. Prokuratura zastosowała wobec niego poręczenie majątkowe oraz zawiesiła mu prawo wykonywania zawodu.





