Prokuratura Rejonowa w Sokółce na Podlasiu poinformowała, że czwórka Litwinów podejrzanych o udział w przemycie do Polski w sumie 6 tysięcy paczek papierosów z Białorusi trafiła do aresztu. Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Do przemytu papierosów mieli użyć balonów meteorologicznych.

Śledztwo dotyczące przemytu papierosów, które prowadzi Podlaski Oddział Straży Granicznej, nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Sokółce w województwie podlaskim.

Komunikat prokuratury

W wydanym w czwartek komunikacie prokuratura podała, że w każdym z tych śledztw zatrzymano po dwóch Litwinów. Usłyszeli oni zarzuty przemytu papierosów z Białorusi do Polski drogą powietrzną z użyciem balonów meteorologicznych.

Zarzuty dotyczą nie tylko naruszenia przepisów Kodeksu karnego skarbowego, ale też tzw. ustawy sankcyjnej, czyli o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Jeden z zakazów ujętych w tej ustawie mówi o przemycie papierosów z Białorusi. Przepisy te traktują przemyt papierosów z kraju uczestniczącego w agresji Rosji na Ukrainę jak zbrodnię podlegającą karze na czas nie krótszy niż trzy lata, nawet do 30 lat więzienia.

Przemyt papierosów z Białorusi do Polski. Czterech Litwinów w areszcie

Na wniosek śledczych sokólski sąd rejonowy zgodził się na aresztowanie wszystkich czterech Litwinów. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Dwa tygodnie temu do aresztu za podobne przestępstwo trafiło dwóch Białorusinów. Śledztwo w tej sprawie prowadzi hajnowska prokuratura rejonowa.