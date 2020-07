Prawo i Sprawiedliwość złożyło skargę do Państwowej Komisji Wyborczej i prokuratury na agitację wyborczą prowadzoną przez Urząd Miasta Łodzi na rzecz Rafał Trzaskowskiego – potwierdził to w poniedziałek przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS poseł Krzysztof Sobolewski.

Wybory prezydenckie 2020 - II tura. Prezydent Warszawy, kandydat KO na urząd prezydenta RP Rafał Trzaskowski / Krzysztof Świderski / PAP

Do Państwowej Komisji Wyborczej i prokuratury została złożona skarga na agitację wyborczą prowadzoną na stronach internetowych i za pośrednictwem profili społecznościowych Urzędu Miasta Łodzi na rzecz kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego - poinformował w poniedziałek przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS (KWPiS) poseł Krzysztof Sobolewski.

To wykorzystywanie instytucji samorządowej do prowadzenia kampanii kandydatowi KO na prezydenta Rafałowi Trzaskowskiemu - mówił Sobolewski.

Przecież to złamanie Kodeksu wyborczego. Tak jak jest zakaz prowadzenia kampanii na terenie instytucji rządowych, samorządowych, w budynkach samorządowych, na przykład w szkołach, tak samo ten zakaz dotyczy włączania się administracji samorządowej w kampanię - podkreślił szef KWPiS.

Krzysztof Sobolewski dodał, że formalnie wniosek ze skargą do PKW i prokuratury na agitację wyborczą prowadzoną w internetowych witrynach łódzkiego magistratu złożono w piątek.

Nie chcieliśmy tego nagłaśniać, ale skargę do PKW i prokuratury złożyliśmy formalnie już w piątek - powiedział przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS.

Na oficjalnej stronie urzędu miasta na Facebooku przed wiecem kandydata KO w ub. piątek umieszczono zaproszenie - baner opracowany przez komitet wyborczy KO na spotkanie z Rafałem Trzaskowskim.

"Prawie 70 proc. frekwencji to znak, że wybory prezydenckie to dla Was ważna sprawa. Dlatego przekazujemy informację, że dziś o godz. 17.00 na ul. Piotrkowskiej przed OFF-em odbędzie się otwarte spotkanie z Rafałem Trzaskowskim PS. Oczywiście jak tylko dostaniemy informację o spotkaniu Andrzeja Dudy z mieszkańcami Łodzi, również o tym poinformujemy" - to cała treść zaproszenia na piątkowy wiec Trzaskowskiego na profilu FB Urzędu Miasta Łodzi. Pod postem jest kilka tysięcy reakcji i komentarzy.

Radny Bulak dodał, że wykorzystywanie stron internetowych Łodzi do działalności wyborczej nie wydarzyło się pierwszy raz.

Łodzią rządzi prezydent Hanna Zdanowska z PO (KO), która już wcześniej miała zatargi z prawem, więc nie dziwią mnie takie nielegalne działania, zwłaszcza w kampanii wyborczej. To jest po prostu skandal, bo nie chodzi tylko o zaproszenie na wiec, tutaj - podkreślam - chodzi o umieszczenie na oficjalnym facebookowym profilu Łodzi, też oficjalnego, materiału wyborczego komitetu Rafała Trzaskowskiego - powiedział Bulak.

Urząd miasta: Działania mają charakter informacyjny

Rzecznik prezydent Zdanowskiej Marcin Masłowski, uważa, że zaproszenie na wiec potraktowano na profilu miasta informacyjnie. W niedzielę Masłowski nie chciał komentować sprawy, przysłał tylko oświadczenie prasowe.

"70-procentowa frekwencja w wyborach pokazała, że łodzianie są bardzo zainteresowani wyborami prezydenckimi. Dlatego też na fanpage'u miastu pojawiła się nie tylko informacja o spotkaniu z kandydatem, ale także relacja ze spotkania z mieszkańcami. Jednocześnie w postach pojawiło się zapewnienie, że dokładnie takie same co do treści i formy informacje pojawią się z okazji wizyty w naszym mieście Andrzeja Dudy. Co więcej, taką informację przesłaliśmy także do sztabu pana prezydenta. Działania te mają charakter wyłącznie informacyjny i są realizowane w ramach kampanii profrekwencyjnej" - napisał w oświadczeniu rzecznik prezydent Łodzi.

Był też post na profilu Rady Miasta Łodzi

Radny Bulak z PiS zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt - jego zdaniem - nielegalnego działania Urzędu Miasta Łodzi. Tym razem chodzi o wpisy z na profilu Rady Miasta Łodzi, gdzie kilka dni temu umieszczono zdjęcie przewodniczącego rady Marcina Gołaszewskiego (KO) w błękitnej koszulce z napisem "Rafał Trzaskowski" i logo komitetu kandydata KO. Wpis z 2 lipca jest na stronie, którą formalnie administruje urząd miasta.

We wskazanym przez radnego wpisie, oprócz zdjęcia, jest tekst z zaproszeniem łodzian na wiec Trzaskowskiego, ten sam wiec, na który zapraszano na oficjalnej stronie magistratu.

"Piątkowa wizyta kandydata na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego w Łodzi. Plus minus 44 proc. poparcia uzyskał w Łodzi Rafał Trzaskowski - pisał Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miasta Łodzi. - To naprawdę bardzo dobry wynik. Wierzymy, że w drugiej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski ma możliwość zdobycia 60 proc. poparcia w naszym mieście" - dodał w poście na profilu rady miejskiej.

Przewodniczący Marcin Gołaszewski w odpowiedzi na pytanie, dlaczego opublikowano ten tekst i jego zdjęcie w koszulce komitetu Trzaskowskiego, odsyła do urzędu miasta.

Nie ja zarządzam profilem rady miejskiej, bo to urząd miasta zarządza tym profilem - powiedział PAP Gołaszewski. Szef rady odpowiedział jednak na inne pytanie, dlaczego pojawił się w koszulce z napisem agitującym na rzecz Trzaskowskiego na oficjalnej konferencji prasowej w godzinach swojej pracy.

Nie uważam tego za niestosowne, bo ja jestem obywatelem, łodzianinem i tak samo mam prawo reprezentować poglądy polityczne - odparł Marcin Gołaszewski.