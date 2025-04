Wybory prezydenckie odbędą się już wkrótce, bo w niedzielę, 18 maja. Jeśli dojdzie do drugiej tury, odbędzie się ona dwa tygodnie później, w niedzielę, 1 czerwca. W tym miesiącu zostanie opublikowana informacja o numerach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Zgłaszanie do spisów wyborców za granicą będzie możliwe natomiast do 13 maja - w tym również za pośrednictwem aplikacji eWybory. Jak odebrać od konsula zaświadczenie o prawie do głosowania? Co koniecznie muszą wiedzieć wyborcy przebywający za granicą?

Zdj. archiwalne. Polacy oddają głosy w lokalu wyborczym w Ambasadzie RP w Wilnie w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych / Valdemar Doveiko / PAP Jak głosować za granicą w wyborach prezydenckich 2025? Jak zagłosować w majowych wyborach prezydenckich, przebywając za granicą? Oto co trzeba zrobić krok po kroku. Najpierw należy zawnioskować o ujęcie w spisie wyborców sporządzanym przez konsula. Można będzie to zrobić najpóźniej do wtorku, 13 maja. Jak instruuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, są trzy sposoby na złożenie wniosku: przy użyciu usługi eWybory,

w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),

na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych). Następnie należy znaleźć najbliższą obwodową komisję wyborczą. Informacje o adresach obwodowych komisji należy sprawdzać na stronach internetowych placówek zagranicznych. Dane o obwodach głosowania za granicą będą też dostępne w usłudze eWybory służącej do rejestrowania się w spisie wyborców. Zobacz również: Będą szkolenia wojskowe dla polityków i urzędników. Ustalenia RMF FM "Jeżeli w danej lokalizacji jest kilka punktów wyborczych, zalecamy zapisywanie się do obwodowej komisji wyborczej, do której jest zapisana najmniejsza liczba osób" - radzi Polakom MSZ. Należy koniecznie zapamiętać numer obwodu głosowania, a najlepiej go sobie zapisać (pod jednym adresem może być kilka numerów, więc musimy wiedzieć, do którego się zapisaliśmy). Wybory prezydenckie - głosowanie za granicą. Co wziąć ze sobą do lokalu wyborczego? Aby oddać głos w wyborach na prezydenta RP należy mieć przy sobie ważny polski dokument paszportowy. Na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie dowodu osobistego, może to być także ważny polski dowód osobisty. Zaświadczenie o prawie do głosowania w majowych wyborach Do 15 maja - u konsula lub w wybranym urzędzie gminy w Polsce - będzie można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Dokument trzeba złożyć na piśmie - w postaci papierowej i z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie będzie można odebrać osobiście w urzędzie konsularnym, w którym złożyliśmy wniosek. Będzie mogła odebrać je również upoważniona przez nas osoba. Jak podaje MSZ, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach - na wniosek wyborcy - konsul prześle je na wskazany adres (w okręgu konsularnym konsula, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Resort informuje, że istnieje możliwość wnioskowania o doręczenie dokumentu kurierem na koszt wyborcy. Mając zaświadczenie, będzie można oddać głos w dowolnym obwodzie w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.