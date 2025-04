Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski ogłosił 10 minut przerwy. Jest 10 minut przerwy, opuszczamy mównicę - nawoływał.

Ostatecznie posłowie się rozeszli.

Jarosław Kaczyński po wyjściu z sali sejmowej tłumaczył, że odnosił się do śmierci swojej współpracowniczki Barbary Skrzypek.

"Zniewaga w trakcie wykonywania obowiązków parlamentarnych"

Całe zamieszanie skomentował też Roman Giertych. Nawiązywał do tego, dlaczego mówił do prezesa per "ty". Jesteśmy spowinowaceni bardzo daleko, pokoleniowo jestem starszy, powiedziałem: Jarku, mów mi wuju. To tłumaczy, dlaczego mówię do niego per "ty", bo jestem wujem jego. Natomiast on nie powinien do mnie mowić per "ty" - stwierdził. Jak dodał Giertych, "on nie był ucieszony, nie wiem dlaczego". Jeżeli chodzi o okrzyki "morderca" - rozmawiałem z przewodniczącym klubu, bo to jest zniewaga w trakcie wykonywania obowiązków parlamentarnych - dodał.

Giertych podkreślał też, że dostał głos od marszałka. Stwierdził, że był zaskoczony tym, że podczas jego wystąpienia na mównicę wszedł Kaczyński. Jak dodał, prezes PiS najpierw powiedział mu, żeby zszedł z mównicy. Potem mówił, że czeka na ustalenia prokuratury ws. tego, czy po przesłuchaniu Barbary Skrzypek w śledztwie ws. dwóch wież doszło do jej spotkania z Jarosławem Kaczyńskim.