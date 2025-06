Co grozi pijanym kierowcom?

Policja przypomina, jakie kary grożą kierowcom, którzy zdecydują się prowadzić auto na tak zwanym podwójnym gazie.

Jazda w stanie po spożyciu alkoholu, czyli od 0,2 do 0,5 promila we krwi, jest wykroczeniem, za które grozi 15 punktów karnych, grzywna w wysokości od 2,5 do 30 tys. zł lub areszt do 30 dni, a także zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Nietrzeźwy kierowca, który we krwi ma ponad 0,5 promila alkoholu, traktowany jest jako przestępca.

Grozi mu 15 punktów karnych, wpłata od 5 tys. do 60 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata.