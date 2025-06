Nikt nam nie odbierze tego zwycięstwa. Donald Tusk nie umie przegrywać z godnością - stwierdził Jarosław Kaczyński. Jak dodał prezes PiS, politycy PO doskonale wiedzą, że wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Wojtek Radwański / AFP/EAST NEWS

"Demokracja to szacunek dla werdyktu wyborców. Donald Tusk nie umie przegrywać z godnością. Politycy PO doskonale wiedzą, że wygrał Karol Nawrocki, a mimo to próbują niszczyć fundamenty państwa, kwestionując wynik wyborów. To dla obecnie rządzących ważniejsze, niż sprawne funkcjonowanie państwa. Nikt nam jednak nie odbierze tego zwycięstwa" - napisał we wtorek szef PiS na platformie X.

Kaczyński dodał, że przegrana niczego nie nauczyła polityków KO i - jak ocenił - na każdym kroku widać chaos i kompromitację. "Najwyższy czas wziąć się do pracy, bo nawet tysiąc kamieni w centrum Berlina nie zrekompensuje naszych strat wojennych, a cierpliwość polskich obywateli, czekających na ewakuację z Izraela, także się kończy" - napisał Kaczyński, nawiązując do odsłonięcia w stolicy Niemiec pomnika poświęconego ofiarom niemieckiej agresji i okupacji w Polsce, a także ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu.