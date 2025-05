Za tydzień odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Jak wyglądają wyniki kandydatów w najnowszych sondażach? Badanie pracowni Opinia24 pokazuje, że kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski ma poważny powód do zmartwień. Szampana nie może również jeszcze otwierać reprezentujący Konfederację Sławomir Mentzen.

Prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski / Tytus Żmijewski / PAP

Rafał Trzaskowski - kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta - uzyskał w sondażu Opinia24 dla "Newsweeka" tylko 30 proc. poparcia - to jeden z jego najsłabszych wyników w kampanii.

Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki zajął drugie miejsce z poparciem na poziomie 25 proc.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się już 18 maja.

Z sondażu pracowni Opinia24 dla “Newsweeka" wynika, że na Rafała Trzaskowskiego chce głosować 30 proc. ankietowanych. Tygodnik zauważył jednocześnie, że "to jeden z najgorszych wyników kandydata KO w tej kampanii". Dalszy spadek poparcia oznaczałby przekroczenie pewnej symbolicznej granicy i mógłby dodać wiatru w żagle jego najgroźniejszemu rywalowi.



Drugie miejsce w badaniu zajął popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. Na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który od dłuższego czasu musi się tłumaczyć z kawalerki kupionej od starszego mężczyzny, chce głosować 25 proc. respondentów. Oznacza to, że nadal nie chce na niego głosować cały elektorat Prawa i Sprawiedliwości.

Trzeci wynik uzyskał w badaniu kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen. Popiera go 13 proc. respondentów. W tej sytuacji czymś trudnym do wyobrażenia wydaje się wejście Mentzena do drugiej tury.

Kilkuprocentowe wyniki kandydatów spoza podium

Jak wyglądają wyniki kandydatów poza sondażowym podium? Lider Polski 2050 Szymon Hołownia ma poparcie na poziomie 7 procent.

Kandydatka Lewicy Magdalena Biejat zdobyła w badaniu 6 procent głosów. Tuż za nią jest Adrian Zandberg z partii Razem (6 proc.).

Europoseł-skandalista Grzegorz Braun uzyskał 4 proc. poparcia. Z pozostałych pretendentów tylko Joanna Senyszyn przekroczyła 1 proc.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Jeśli będzie potrzebna druga, do urn pójdziemy także 1 czerwca.

Sondaż Opinia24 dla "Newsweeka" przeprowadzono w dniach 5-7 maja na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków metodą CATI.