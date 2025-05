Miasto Gdańsk kieruje do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Karola Nawrockiego. Rzecznik ratusza Karol Stenzel powiedział na konferencji prasowej, że mogło dojść do poświadczenia nieprawdy w akcie notarialnym, działania na szkodę Jerzego Ż., a także miasta Gdańsk poprzez wykup mieszkania z bonifikatą.

Miasto Gdańska zawiadamia prokuraturę w sprawie Karola Nawrockiego / Darek Delmanowicz / PAP

Karol Nawrocki w dokumentach z 2012 roku zobowiązał się do dożywotniej opieki nad 80-letnim Jerzym Ż.

Miasto Gdańsk złożyło zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście, wskazując na możliwe popełnienie przestępstw przez Karola Nawrockiego, w tym poświadczenie nieprawdy w akcie notarialnym, działania na szkodę Jerzego Ż. oraz miasta Gdańska

W związku z wątpliwościami dotyczącymi aktu notarialnego z 2012 roku, w którym nie została zapłacona zadeklarowana cena sprzedaży mieszkania, Miasto Gdańsk skieruje pismo do Rady Izby Notarialnej w celu analizy ewentualnego naruszenia zasad etyki notarialnej

W piątek rano portal Interia ujawnił dokument, w którym Nawrocki zobowiązał się do dożywotniego utrzymania Jerzego Ż. poprzez dostarczenie mu wyżywienia, ubrania, mieszkania położonego w Gdańsku, światła i opału, zapewnienia odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz zorganizowania pogrzebu.

W związku z tym Miasto Gdańsk złożyło zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa przez Karola Nawrockiego, obecnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i kandydata na prezydenta RP z ramienia PiS.

Sprawa dotyczy przejęcia przez niego mieszkania od 80-letniego Jerzego Ż. w zamian za zapewnienie dożywotniej opieki, której - według władz miasta - nie zapewnił.

Sprawa mieszkania Karola Nawrockiego. Miasto Gdańsk reaguje

Miasto Gdańsk wysyła do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w pkt. 1 poświadczenia nieprawdy w aktach notarialnych, w pkt. 2 działania na szkodzie pana Jerzego poprzez doprowadzenie go do niekorzystnego rozporządzania jego mieniem, i w pkt. 3 działania na szkodę gminy miasta Gdańska, poprzez doprowadzenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, uzyskując 90 proc. bonifikatę od ceny sprzedaży, działając z zamiarem przejęcia własności - zapowiedział w piątek rzecznik prezydenta Gdańska Daniel Stenzel.

Dalej wezwał Karola Nawrockiego do zawarcia umowy o uiszczenie opłaty za pobyt pana Jerzego Ż. w Domu Pomocy Społecznej i "rozliczenie sprawy". W tym momencie mówimy o okresie od 2021 roku. (...) Jeśli chodzi o sam pobyt w DPS-ie, to jest to około ośmiu tysięcy złotych miesięcznie - dodał.

Poinformował także, że Miasto Gdańsk skieruje pismo do Rady Izby Notarialnej w Gdańsku, w którym wniesie o dokonanie analizy ewentualnego naruszenia zasad etyki notarialnej.

Chodzi o to, że w akcie notarialnym z 2012 r. osoby oświadczyły cenę sprzedaży, z kolei w wywiadzie udzielonym 6 maja u Bogdana Rymanowskiego pan Karol Nawrocki przyznał, że kwota ta nigdy nie została w tej dacie zapłacona - wyjaśnił.

Skoro są tutaj wątpliwości po stronie Karola Nawrockiego, powinny być także wątpliwości po stronie notariusza - tak przynajmniej twierdzą nasi specjaliści. Stąd to zawiadomienie do Rady Izby Notarialnej - komentował rzecznik.

Sprawa mieszkania Karola Nawrockiego budzi kontrowersje

Jedno zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone już przez Magdalenę Biejat, a drugie przez osobę prywatną. Oba zawiadomienia zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście celem przeprowadzenia czynności sprawdzających.