Rafał Trzaskowski nie podda się dzisiaj badaniom medycznym na obecność nielegalnych substancji. Takie informacje przekazali naszemu dziennikarzowi politycy Koalicji Obywatelskiej. Pomysł wykonania takich badań przedstawił w sobotę na antenie RMF FM Karol Nawrocki.

Rafał Trzaskowski nie podda się badaniom / Tytus Żmijewski / PAP

Karol Nawrocki, który był w sobotę Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM, zaprosił Rafała Trzaskowskiego, aby wspólnie z nim zrobił test na obecność narkotyków w organizmach.

Było to pokłosie tego, co zdarzyło się podczas piątkowej debaty. Kandydat popierany przez PiS w pewnym momencie zasłonił usta jedną dłonią, a drugą umieścił w nich coś. W sieci pojawiły się sugestie, że mogła to być jakaś zakazana substancja.

Wczoraj Nawrocki skomentował to na antenie RMF FM. Skoro opinię publiczną interesuje mój gest podczas debaty, to odpowiadam, że był to woreczek nikotynowy - mówił.

Właśnie dlatego Nawrocki zaproponował przeprowadzenie testów na obecność zakazanych substancji w organizmach kandydatów.

Kandydat popierany przez PiS chciał, by w niedzielę on i Trzaskowski przeszli badania medyczne.

Rafał Trzaskowski nie podda się badaniom

W niedzielę politycy KO przekazali reporterowi RMF FM, że Rafał Trzaskowski nie podda się dzisiaj badaniom medycznym na obecność nielegalnych substancji.

Grzegorz Schetyna przekonuje w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem, że badania powinien zrobić tylko Nawrocki.

Jak Nawrocki ma kłopoty, a widać, że ma, to powinien przejść te testy, żeby potwierdzić, czy używa jakichś środków, czy też nie, a jeśli używa to jakich. Uważam, że to jest próba ucieczko, tzn. złodziej złapany za rękę krzyczy "łapać złodzieja" - mówił Schetyna.

Według Zbigniewa Boguckiego z PiS-u, takim badaniom dzisiaj powinni poddać się obaj kandydaci na prezydenta.

Do tej sprawy w rozmowie z dziennikarzem RMF FM odniósł się też szef sztabu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker. On wciąż czeka na ruch ze strony Rafała Trzaskowskiego i zapowiada, że w tej kwestii dzisiaj, w czasie marszu mogą pojawić się niespodzianki.

Ankieta Czy kandydaci na prezydenta powinni poddać się badaniom lekarskim? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy kandydaci na prezydenta powinni poddać się badaniom lekarskim? Tak, zdecydowanie 77% Nie 16% Nie mam zdania 7%

głosów: 16914

W samo południe w Warszawie ruszyły dwa konkurencyjne marsze - Wielki Marsz Patriotów wspierający Rafała Trzaskowskiego i Wielki Marsz za Polską, popierający Karola Nawrockiego.

Relację na żywo z obu marszów znajdziesz na naszej stronie rmf24.pl TUTAJ>>>>