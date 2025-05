Podczas rozmowy ze Sławomirem Mentzenem Rafał Trzaskowski zwrócił się do jego wyborów. "Zawsze będę szukał tego, co nas łączy a nie tego, co nas dzieli" – zapewnił kandydat KO na prezydenta. "Są rzeczy, które dotyczą obrony wszystkich tych, którzy są atakowani i ja nie ustąpię" - dodał.

Trzaskowski odpowiada na propozycję Nawrockiego. Chodzi o badania Rafał Trzaskowski był gościem Sławomira Mentzena na kanale YouTube polityka Konfederacji. Dzisiaj mamy do czynienia z bardzo prostym wyborem: możecie wybrać prezydenta, o którym wszystko wiecie, znacie jego poglądy, który był prześwietlony przez wszystkie możliwe służby i który zaświadczył swoim życiem, że jest osobą uczciwą. Po drugiej stronie jest osoba, niestety, o której co chwila dowiadujemy się nowych faktów - mówił Trzaskowski. To, co najważniejsze to, czy skupiamy się na przyszłości, czy przez cały czas będziemy się oglądali do tyłu - zaznaczył prezydent Warszawy. W bardzo wielu sprawach się z panem Sławomirem Mentzenem nie zgadzam, natomiast są takie rzeczy w których do takiej zgody możemy dojść - powiedział Trzaskowski. Jak dodał, "jeżeli chodzi o kwestie związane z naszymi przedsiębiorcami, z tym, aby ułatwić im funkcjonowanie, to są rzeczy, w których jestem gotów do rozmowy z każdym". Zawsze będę szukał tego, co nas łączy a nie tego, co nas dzieli - podkreślił kandydat KO na prezydenta. Jak dodał, "są rzeczy pryncypialne, na przykład te, które dotyczą naszego bezpieczeństwa i tego, że Putin rozumie tylko i wyłącznie język siły i tylko to, że jeżeli będziemy zdeterminowani i jeżeli pokażemy mu, że na serio będziemy bronili naszych granic i że nikt nie cofnie nawet stopy, wtedy nie będzie prowadził tego typu agresywnej polityki". Są rzeczy, które dotyczą obrony wszystkich tych, którzy są atakowani i ja nie ustąpię - podkreślił Trzaskowski.