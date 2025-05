W niedzielę głównymi ulicami Warszawy przejdą dwa marsze. W czasie Wielkiego Marszu Patriotów oraz Marszu za Polską inaczej będzie funkcjonować komunikacja miejska, a policjanci mogą zdecydować o zamknięciu wybranych ulic dla ruchu - informują stołeczni urzędnicy. Sprawdź, jakie czekają Cię utrudnienia.

W samo południe w Warszawie ruszają dwa wielotysięczne marsze - Wielki Marsz Patriotów oraz Marsz za Polską.

Organizatorzy zapowiadają, że w każdym z nich może wziąć udział po kilkadziesiąt tysięcy osób.

Podczas zgromadzeń z ruchu wyłączone będą ulice na trasach przemarszów i drogi poprzeczne. Tramwaje i autobusy pojadą zmienionymi trasami.

Sprawdź, jakie pojawią się utrudnienia i jakie zmiany wprowadzono.

Zarząd Transportu Miejskiego i Zarząd Dróg Miejskich poinformowały, że organizatorzy niedzielnych demonstracji zapowiedzieli, iż w każdej z nich może wziąć udział po kilkadziesiąt tysięcy osób.

Wielki Marsz Patriotów został zaplanowany w godzinach 11.00-18.00. Przemarsz rozpocznie się o godzinie 12.00. Jego uczestnicy przejdą z placu Bankowego ul. Marszałkowską przez rondo Dmowskiego do placu Konstytucji.

Marsz za Polską o godz. 12.00 wyruszy z ronda de Gaulle'a i przejdzie Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy.

W trakcie zbiórki jego uczestników policja może zamknąć ruch m.in. w Alejach Jerozolimskich.

Gdy uczestnicy dotrą na plac Zamkowy, policjanci mogą zadecydować o wyłączeniu z ruchu al. Solidarności i mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Zmiany w komunikacji miejskiej

ZTM zapowiedział, że w niedzielę od ok. godz. 10.00 do 18.00 metro będzie kursowało częściej. Pociągi na linii M1 będą kursowały co 2 minuty 20 sekund, a na M2 co 2 minuty i 50 sekund.

Na trasach będzie więcej tramwajów i autobusów, a do obsługi wybranych linii skierowane zostaną pojazdy o większej pojemności.

ZTM podał, że w niedzielę linia tramwajowa 22 będzie zawieszona, a autobusy linii 106, 178, 503, 517, 518 i 521 będą kursowały na skróconych trasach: 106: Ostroroga – plac Grzybowski; 178: Skorosze – rondo Daszyńskiego; 503: Natolin Płn. – plac Trzech Krzyży; 517: Ursus-Niedźwiadek – Dworzec Centralny; 518: Nowodwory – Metro Marymont; 521: Falenica – rondo Wiatraczna.

Urzędnicy dodali, że podczas zgromadzeń z ruchu wyłączone będą ulice na trasach przemarszów i drogi poprzeczne.

Trasy marszów / Infoulice Warszawa /

Wyłączony zostanie ruch tramwajów na ul. Andersa, Marszałkowskiej i Puławskiej od Stawki do Goworka; Nowowiejskiej od placu Zbawiciela do al. Niepodległości; w Alejach Jerozolimskich od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona; w al. Solidarności między al. Jana Pawła II a ul. Targową.

Autobusy i tramwaje będą kierowane na trasy objazdowe. Ich trasy mogą być skracane, a kursowanie okresowo zawieszane. Takie zmiany będą dotyczyły linii tramwajowych 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26 i 36.

Od początku kursowania na trasach objazdowych będą autobusy linii: 107, 111, 116, 117, 118, 119, 127, 128, 131, 151, 158, 159, 175, 180, 502, 504, 507, 514, 520, 525. Od ok. godz. 9.00 na objazdy kierowane mogą być także linie 100, 108, 160, 166, 190 i 503.

„W niedzielę pasażerom będą pomagać informatorzy WTP. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu, pomogą przy korzystaniu z biletomatów. Na warszawskich ulicach będą pracowali także instruktorzy nadzoru ruchu” – podał ZTM.