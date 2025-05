Mentzen komentuje

W sieci natychmiast pojawiła się lawina komentarzy. Sam Mentzen skwitował ją krótko. "Z Nawrockim też bym poszedł na piwo, ale nie zaprosił. Nie rozumiem, o co niektórym chodzi. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Idę prosto. Nie dam się zapisać do żadnego z waszych obozów. A politycy powinni umieć normalnie ze sobą rozmawiać" - podkreślił w swoim wpisie na platformie X.