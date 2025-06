Trwa głosowanie w II turze wyborów prezydenckich, w której mierzą się kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski i popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. Lokale wyborcze zostaną zamknięte już wkrótce, bo o godz. 21:00. Wtedy poznamy wyniki exit poll, które dla telewizji TVP, TVN i Polsat przygotuje Ipsos, a dla Telewizji Republika - Ogólnopolska Grupa Badawcza. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji tekstowej na żywo, w której znajdziecie sondażowe wyniki, pierwsze reakcje ze sztabów, a także pogłębione analizy ekspertów i polityków.

Trwa głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich / Wojciech Olkuśnik / East News

20:44

W berlińskim okręgu konsularnym do godz. 17:00 około 70 proc. zarejestrowanych wyborców oddało głos w odbywającej się w niedzielę II turze wyborów na prezydenta RP - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa ambasady RP w Berlinie Magdalena Szuber-Zasacka.

Polacy w Niemczech mogą głosować w 54 obwodowych komisjach wyborczych; w samym Berlinie jest 8 komisji, ale w berlińskim okręgu konsularnym jest ich łącznie 10, ponieważ do tego okręgu zalicza się również komisje w Dreźnie i Lipsku. Głos można też oddać m.in. w Hamburgu, Kolonii, Frankfurcie nad Menem, Monachium i Stuttgarcie.

20:32

Krynica Morska w Pomorskiem - to w tej miejscowości frekwencja w głosowaniu do godziny 17:00 była najwyższa w całej Polsce i wynosiła 81,75 proc. Najmniej głosujących do godz. 17:00 odnotowano w gminie Walce na Opolszczyźnie. Tam do urn udało się 36,40 proc. wyborców.

20:28

Komenda Główna Policji poinformowała, że do godz. 18:00 w związku z drugą turą wyborów prezydenckich odnotowano 25 przestępstw i 275 wykroczeń. W jednej z krakowskich komisji wyborczych zasłabł 75-letni mężczyzna, który - mimo udzielonej mu pomocy - zmarł w drodze do szpitala.

20:20

PKW stanowczo odpowiada na sugestie w sprawie możliwości wielokrotnego głosowania w wyborach przez tę samą osobę. Sprawę poruszono w niedzielę na popołudniowej konferencji Państwowej Komisji Wyborczej podczas II tury wyborów prezydenckich.

20:11

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak podał, że do godz. 17:00 nie było zdarzeń, które skutkowałyby koniecznością przedłużenia wyborów i ciszy wyborczej.

20:07

Karol Nawrocki na wyniki exit poll czeka w teatrze Mała Warszawa na Pradze. Reporterzy RMF FM Michał Krasoń i Michał Radkowski informują, że jest tam jeszcze cicho; obiekt jest wciąż zamknięty, dlatego zarówno dziennikarze, jak i członkowie sztabu zostaną wpuszczeni do środka ok. godz. 20:20.

W sztabie panuje pozorny spokój, ale u działaczy, z którymi rozmawiali nasi dziennikarze, czuć niepewność. Wszyscy spodziewają się, że sondażowe wyniki o godz. 21:00 niewiele powiedzą. Czeka nas zatem długa noc i oczekiwanie na ostateczne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej.

20:03

W sztabie Rafała Trzaskowskiego, który znajduje się w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, są reporterzy RMF FM Kacper Wróblewski i Jakub Rybski, którzy informują, że wszystko jest już przygotowane na wieczór wyborczy. Panuje tam atmosfera niepewności; zwolennicy kandydata Koalicji Obywatelskiej liczą na rekordową frekwencję, aczkolwiek pojawiają się też głosy, że wstępne wyniki mogą być wielkim znakiem zapytania.

19:59

Przypomnijmy, frekwencja na godz. 17:00 w II turze wyborów prezydenckich w Polsce wyniosła 54,91 proc. Zagłosowało ponad 15,5 mln osób spośród prawie 28,3 mln uprawnionych.

Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ .

19:55

Do zamknięcia lokali wyborczych pozostała godzina. Koniec głosowania w II turze wyborów prezydenckich równo o godz. 21:00.