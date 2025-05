Karol Nawrocki pożyczył Jerzemu Ż. na zakup kawalerki 12 tys. zł na 20 proc. w skali roku - pisze "Gazeta Wyborcza". "Senior nie byłby w stanie spłacić nawet odsetek" - podkreśla "GW". "W tej pożyczce zupełnie nie miało znaczenia to, co jest tam zapisane, bo ja panu Jerzemu pomagałem, nie musiał mi tej pożyczki zwracać" - odpowiedział w Polsat News kandydat na prezydenta, popierany przez PiS.

Karol Nawrocki / Krzysztof Ćwik / PAP

Karol Nawrocki opublikował film, w którym wyjaśnił, że w 2010 roku pożyczył Jerzemu Ż. 12 tys. zł na wykup mieszkania komunalnego w Gdańsku.

Umowa pożyczki przewidywała 20-procentowe roczne oprocentowanie - napisała "Gazeta Wyborcza"

Nawrocki tłumaczy, że jego działania miały charakter pomocy, a zapis o oprocentowaniu wynikał z formalności.

O sprawie pożyczki na 20 proc. napisał też tvn24.pl.

Pożyczka na 20 proc.

W poniedziałek, tuż przed debatą kandydatów na prezydenta w TVP, Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych filmik, który zawierał jego wyjaśnienia ws. kawalerki w Gdańsku, którą kupił od Jerzego Ż.

Kandydat na prezydenta popierany przez PiS w nagraniu podkreślił, że mieszkanie było lokalem komunalnym, a pan Jerzy był jego najemcą. "Nie miał pieniędzy na jego regularne opłacanie, wpadał, niestety, w długi. W 2010 roku poprosił mnie o pożyczkę na wykup, żeby miesięczne koszty były niższe. Sprawa jego sprzedaży pojawiła się dopiero rok później" - mówił kandydat na prezydenta.

"Wyborcza" informuje, że umowa pożyczki podpisana pomiędzy Nawrockim a Jerzym Ż. jest datowana na 15 lutego 2010 roku i była podpisana w Gdańsku. "Dokument został złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku lub w wydziale Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który zajmował się mieszkaniami komunalnymi. Po zawiadomieniach do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę gminy Gdańsk i pana Jerzego, umowa znalazła się w materiałach zabezpieczonych przez śledczych" - napisała "GW".

W artykule dodano, że umowa ma formę wydruku z odręcznie wpisanymi danymi stron - imię i nazwisko, adres, pesel oraz podpisami Karola Nawrockiego i Jerzego Ż. "Ręcznie wpisane zostało także oprocentowanie. Widnieje też informacja, że Nawrocki pożycza panu Jerzemu 12 tys. zł 'na wykup mieszkania komunalnego'" - czytamy w artykule.

Według "GW" "kluczowe w umowie z 15 lutego 2010 roku jest to, że Nawrocki pożycza Jerzemu Ż. kwotę 12 tys. zł na 20 procent rocznie". "Strony ustaliły, że pieniądze zostaną zwrócone w określonym miejscu - w mieszkaniu Jerzego Ż." - dodaje gazeta.

Dziennik zwraca uwagę, że w 2010 roku średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych wynosiło ok. 5 proc., zaś kredytów gotówkowych - od 8,4 do 17,5 proc. (plus prowizja banku). "Pan Jerzy nie miał zdolności kredytowej" - podkreśla "Gazeta Wyborcza" dodając, że stawka 20 proc. to nieco poniżej progu zakazanych pożyczek lichwiarskich, które zaczynają się powyżej 24 proc.

Nawrocki odpowiada

W tej pożyczce zupełnie nie miało znaczenia to, co jest tam zapisane, bo ja panu Jerzemu pomagałem, nie musiał mi tej pożyczki zwracać - odpowiedział na antenie Polsat News Karol Nawrocki.

Był właściwie jeden kierunek przepływu środków finansowych - ode mnie do pana Jerzego. To już wykazały kolejne dokumenty i film, który nagrałem, także nie mam w tej sprawie sobie nic do zarzucenia - tłumaczył Nawrocki.

Na pytanie o zapis w umowie dotyczący oprocentowania, Nawrocki odpowiedział, że wynikało to najprawdopodobniej z kwestii formalnych.

Był to procent obowiązujący wówczas na rynku, więc zapewne wynikało to w pewnych kwestii prawnych, formalnych, przy założeniu oczywiście, że pan Jerzy nigdy mi tych środków finansowych nie zwróci, bo po prostu się nim opiekuję - powiedział prezes IPN.