14:16

Zakończyło się przemówienie Karola Nawrockiego.

14:14

Karol Nawrocki wspomniał o rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. To jeden z najodważniejszych ludzi w historii Polski, Europy i świata - mówi Nawrocki.



14:08

Nawrocki kontynuuje: Musimy powiedzieć "nie" rządowi Donalda Tuska. Musimy wygrać wybory prezydenckie. To nasze wspólne zadanie.

14:05

To nie czas, żeby polska młodzież wyjeżdżała na szparagi do Niemiec - podkreśla kandydat na prezydenta popierany przez PiS.

14:03

Polska bezpieczna społecznie, to taka Polska, w której prezydent mówi głosem najmłodszych pokoleń - mówi Nawrocki.

13:45

Swoje przemówienie zaczął Karol Nawrocki. Zwyciężymy. Idzie zmiana - mówił. Jesteśmy dzisiaj w sercu polskiej stolicy jako narodowa wspólnota, jako Polacy. Jeden z drugim. Jesteśmy tutaj razem, że chcemy Polski naszych marzeń. Jedno środowisko polityczne nie będzie rządzić Polską, bo jesteśmy my - obywatelki i obywatele państwa polskiego. Jesteśmy świadomi naszej przeszłości, będziemy o nią dbać, o niej przypominać, ją pielęgnować i z nią wejdziemy do naszej wielkiej przyszłości - zapowiadał.

W naszej przyszłości widzimy Centralny Punkt Komunikacyjny. Nasze wielkie marzenie - stwierdził. Nasza przyszłość to przyszłość energii atomowej. Energia atomowa jest nam potrzebna, żebyśmy się mogli rozwijać i prąd nie był luksusem - dodał. Będę prezydentem waszej przyszłości - deklarował. My Polacy mówimy dość mikromanii - stwierdził.

Nawrocki dodawał, że bezpieczna Polska to Polska bez nielegalnych migrantów, z bezpiecznymi granicami.

13:43

Głos oddany na Karola Nawrockiego, to głos za suwerenną Polską, a nie oddawaniem coraz to nowych uprawnień do instytucji międzynarodowych - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński dziennikarzom w czasie Marszu za Polską w Warszawie.

Karol Nawrocki jest za rozwojem, co oznacza dzisiaj odrzucenie Zielonego Ładu, wznowienie wielkich inwestycji, także tych, które nie podobają się Niemcom, oni się z nich powycofywali - mówił Kaczyński.

To jest człowiek, który nie chce rewolucji kulturowej, stawiania świata na głowie. Chce, żeby mężczyzna był mężczyzną, a kobieta kobietą - dodawał prezes PiS.

W trakcie przemarszu uczestnicy śpiewali m.in. przyśpiewkę znaną ze stadionów i wydarzeń sportowych: "Polska, biało-czerwoni".

Jarosław Kaczyński / Paweł Supernak / PAP

13:19

Uczestnicy marszu wspierającego Karola Nawrockiego.

Wielki Marsz za Polską / Paweł Supernak / PAP

12:57

Wielki Marsz Patriotów ruszył z placu Bankowego.

12:49

Na marszu Trzaskowskiego rozpoczął przemówienie premier Donald Tusk. Wierzę w Polskę, wierzę w Was - mówił szef rządu. Widzę tę Polskę, Polskę ludzi uczciwych, ludzi wierzących w dobrą przyszłość, w swoje miasta. Macie powód wierzyć w swoją ojczyznę - mówił Tusk.

Jeszcze nigdy słowa: tu jest Polska nie brzmiały tak autentycznie - podkreślał. W czasie swojego przemówienia padły słowa "przepraszam" i "proszę" - w odniesieniu do niezrealizowanych deklaracji i w odniesieniu do głosowania w wyborach.

Nie wierzę tym, którzy chcieliby oddać w ręce kłamstwa, łajdactwa - dodawał. Zwracam się do wszystkich Polek i Polaków - tu nie chodzi o żadną partię polityczną, o Tuska. Tu chodzi o Polskę. Dzisiaj po władzę chcą sięgnąć nie polityczni, ale zwykli gangsyterzy. Polsko obudź się, tak nie może być - apelował. Rafał, prowadź nas, z Tobą wygra cała Polska - mówił.

Kocham Was - tak Tusk zakończył swoje przemówienie.

12:46

Marsz zwolenników Karola Nawrockiego / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Ludzie chcą dzisiaj zmiany. Polacy chcą zmiany, nie godzą się na to, aby rząd kontrolował wszystkich, aby nas zadłużał. Dlatego dzisiaj serce Polski bije tutaj w Warszawie. To widać - ta nadzieja, ten entuzjazm i ta wiara w zwycięstwo - powiedział dziennikarzom kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki podczas Marszu za Polską w Warszawie.

Przed rozpoczęciem marszu wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Wśród uczestników jest m.in. szef "Solidarności" Piotr Duda, a sympatycy kandydata skandują: "Karol Nawrocki prezydentem Polski".

12:43

Do głosowania na Trzaskowskiego przekonywał Szymon Hołownia. Rafał, wygraj te wybory. Wygraj je dla nas, dla nas wszystkich. Zmień Polskę. Bądź prezydentem pokoju, bądź kimś, komu możemy dzisiaj oddać w ręce nasze zaufanie. Chcemy Polski, która będzie Polska równych szans dla wszystkich - dodawał. Rafał, mój głos masz. Ty jesteś dla nas nadzieją - podkreślał.

12:37

Na marszu Trzaskowskiego występuje wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Nawiązywał do wojny w Ukrainie, podkreślał, jak ważna jest bezpieczna Polska. Potrzebujemy prezydenta, który połączy Polskę i Polaków w obronie ojczyzny - dodawał. Nawoływał też, by każdy przekonał trzy osoby do głosowania na Trzaskowskiego. Karol Nawrocki nie będzie nikim innym, jak narzędziem w ręku Jarosława Kaczyńskiego - mówił.

12:34

Karol Nawrocki wśród swoich zwolenników.

Karol Nawrocki na marszu swoich zwolenników / Paweł Supernak / PAP

12:32

Do głosowania na Rafała Trzaskowskiego namawiała Joanna Senyszyn. Koniec z podziałami, nie chcemy podzielonej Polski. Musimy się szanować, różnorodność jest zaletą, a nie wadą - mówiła. Chcemy żyć w pokoju i spokoju - podkreślała. Chcemy, żeby kobiety mogły same decydować o sobie - zauważyła. Niech do Pałacu Prezydenckiego powędrują czerwone korale, które mają zaczarowaną moc - powiedziała i przekazała swoje korale Małgorzacie Trzaskowskiej. Moc jest z nami - nawoływała. I my kobiety zaprowadzimy porządek - stwierdziła.

Joanna Senyszyn przekazała swoje czerwone korale Małgorzacie Trzaskowskiej / Leszek Szymański / PAP

12:28

Swoje wystąpienie na marszu poparcia dla Trzaskowskiego zaczął Włodzimierz Czarzasty. Będę głosował na Trzaskowskiego - zaczął swoje wystąpienie. Przyznał, że reprezentuje koalicję, która "nie dowiozła" jeszcze wszystkich spraw. Przepraszam - dodawał. Jak twierdził, "dowieźć" się da właśnie z Trzaskowskim.

12:22

Biejat przyznała, że w I turze wyborów część osób pokazała żółtą kartkę rządowi. Podkreślała jednak, że "Wasz głos się liczy, potrzebujemy Waszej mobilizacji jeszcze raz". "Nie miejmy żadnej wątpliwości, że dzisiaj wybór jest między człowiekiem, za którym stoi szemrana przeszłość, który rozpęta kampanię nienawiści wobec kobiet i osób LGBT" - mówiła Biejat. Wyliczyła też zobowiązania, które złożył jej Rafał Trzaskowski. Możemy dzisiaj postawić tamę przeciwko marszowi skrajnej prawicy - podkreślała. Albo otworzyć bardzo szeroko tej skrajnej prawicy drzwi - dodała. 1 czerwca będziemy decydować między Polską brunatną, a Polską mieniącą się tysiącem kolorów - mówiła.

12:20

Na Wielkim Marszu Patriotów rozpoczęło się przemówienie Magdaleny Biejat. Przerwała na chwilę wystąpienie, ponieważ ktoś w tłumie zasłabł.

12:20

Tydzień temu wygrała cała Rumunia, za tydzień wygra cała Polska - powiedził po polski Nicusor Dan.

12:16

Prezydent elekt Rumunii podkreślał wartość Unii Europejskiej.

12:11

W 23 roku pokazaliśmy, jak wygrywać. I wygramy jeszcze raz. Z nami jest gość specjalny, prezydent elekt Rumunii, prezydent Dan, który pokazał, jak wygrywać, że można wygrać z propagandą - mówił Trzaskowski. Na scenę wyszedł Nicusor Dan. Swoje przemówienie wygłasza po rumuńsku.

12:08

Cytat Widzę całą Polskę. Widzę Was wszystkich, całą Polskę. I niech wygra cała Polska. Ale cała Polska wygra tylko wtedy, kiedy będziemy zdolni do rozmowy. To Wam obiecuję, że będę prezydentem, który łączy. Widzieliście to wczoraj. Ale jedno Wam obiecam - niczego nie podpiszę w ciemno mówił Rafał Trzaskowski

12:04

Rafał Trzaskowski / Leszek Szymański / PAP

Zaczyna się przemówienie Rafała Trzaskowskiego. Uczestnicy Wielkiego Marszu Patriotów śpiewają hymn Polski. Teraz albo nigdy - mówił kandydat KO na prezydenta.

12:00

Wielki Marsz Patriotów / Leszek Szymański / PAP

W stolicy ruszają właśnie dwa marsze. W obu uczestniczą tłumy.

Marsz za Polskę / Paweł Supernak / PAP

11:32

Rafał Trzaskowski nie podda się dzisiaj badaniom medycznym na obecność nielegalnych substancji. Takie informacje przekazali naszemu dziennikarzowi politycy Koalicji Obywatelskiej. Pomysł wykonania takich badań przedstawił w sobotę na antenie RMF FM Karol Nawrocki.

Ankieta Czy kandydaci na prezydenta powinni poddać się badaniom lekarskim? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy kandydaci na prezydenta powinni poddać się badaniom lekarskim? Tak, zdecydowanie 77% Nie 16% Nie mam zdania 7%

głosów: 18858

11:16

Do udziału w Wielkim Marszu Patriotów zachęca Donald Tusk.