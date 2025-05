Karol Nawrocki w sobotę na antenie radia RMF FM zapowiedział, że chce zaprosić kandydata KO na prezydenta, aby wspólnie z nim zrobił sobie test na obecność substancji w organizmie. "Myślę, że dzisiaj opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jaki jest nasz stan zdrowia i jakie są substancje w naszych organizmach" - mówił Nawrocki. A Wy co o tym sądzicie? Czy kandydaci na najważniejszy urząd w państwie powinni poddać się badaniom lekarskim? Zagłosujcie w naszej sondzie.

PAP / Paweł Supernak / Shutterstock

W piątkowy wieczór odbyła się ostatnia debata przed wyborami prezydenckimi w Polsce. W starciu słownym brali udział Karol Nawrocki i Rafal Trzaskowski.

Rozmowa trwała prawie dwie godziny.

Debata wywołała szerokie komentarze w mediach społecznościowych. Ważnym punktem dyskusji stał się nietypowy gest Karola Nawrockiego, który podczas debaty umieścił coś w w swoich ustach.



Kandydat na prezydenta popierany przez PiS był w sobotę Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM i postanowił wyjaśnić całe zamieszanie.

Skoro opinię publiczną interesuje mój gest podczas debaty, to odpowiadam, że był to woreczek nikotynowy. Jeśli słucha się jak Rafał Trzaskowski, który chce być prezydentem Polski, mówi cały czas o swoich urojonych sukcesach w Warszawie, to pomyślałem sobie, że to jest ten moment, w którym przyda się saszetka nikotynowa - mówił.



W kontekście tych wydarzeń pojawiły się głosy sugerujące, że mogło chodzić o zakazane substancje. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, Karol Nawrocki zaproponował przeprowadzenie testów na obecność substancji w organizmach kandydatów.

Nawrocki chce, by w niedzielę on i jego kontrkandydat do prezydentury Rafał Trzaskowski, poddali się badaniom medycznym na obecność nielegalnych substancji. Takie testy mogliby też przejść członkowie obu sztabów.

Testy medyczne dla kandydatów na prezydenta. Tak czy nie?

Na skrzynkę mailową fakty@rmf.fm słuchacze piszą do nas maile w tej sprawie: "typowa zagrywka PiS... tonący brzytwy się chwyta, jestem pewna, że wyniki byłyby sfałszowane" - pisze pani Marta.

"Bardzo dobra inicjatywa….Jestem na Tak, Głowa Państwa musi być "czysta"" - komentuje pan Krzysztof.

A wy jak uważacie? Zagłosujcie w naszej sondzie.

Ankieta Czy kandydaci na prezydenta powinni poddać się badaniom lekarskim? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy kandydaci na prezydenta powinni poddać się badaniom lekarskim? Tak, zdecydowanie 76% Nie 18% Nie mam zdania 6%

głosów: 1732

Według oficjalnych danych PKW kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał w pierwszej turze wyborów prezydenckich 31,36 proc. głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki 29,54 proc.

1 czerwca obaj politycy zmierzą się w drugiej turze wyborów.