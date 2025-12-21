71-letni kierowca wjechał w witrynę restauracji przy ulicy Władysława 4 w Gdyni. Dwie osoby trafiły do szpitala - dowiedział się reporter RMF FM Michał Krasoń.
Do wypadku doszło w niedzielę w Śródmieściu Gdyni około godz. 15.
Kierowca volvo z nieustalonych na razie przyczyn zjechał z drogi, potrącił idącą chodnikiem niepełnoletnią dziewczynę, a następnie wjechał w witrynę restauracji. Zarówno dziewczyna, jak i kierowca zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - dowiedział się reporter RMF FM.
Jak przekazują służby, żaden z gości restauracji nie ucierpiał.
Na miejscu policja ustala okoliczności wypadku.