71-letni kierowca wjechał w witrynę restauracji przy ulicy Władysława 4 w Gdyni. Dwie osoby trafiły do szpitala - dowiedział się reporter RMF FM Michał Krasoń.

Auto rozbiło witrynę restauracji w Gdyni / KW PSP Gdańsk /

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Do wypadku doszło w niedzielę w Śródmieściu Gdyni około godz. 15.

Kierowca volvo z nieustalonych na razie przyczyn zjechał z drogi, potrącił idącą chodnikiem niepełnoletnią dziewczynę, a następnie wjechał w witrynę restauracji. Zarówno dziewczyna, jak i kierowca zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - dowiedział się reporter RMF FM.



Jak przekazują służby, żaden z gości restauracji nie ucierpiał.

Na miejscu policja ustala okoliczności wypadku.



