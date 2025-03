Jest nas naprawdę wielu, którzy liczą, że Polska będzie bezpieczna i będzie mogła stać się także miejscem dobrobytu, będzie się rozwijać. Te ponad 1 mln 300 tys. osób, które złożyło swoje podpisy pod listami poparcia, jest dowodem na to, że jest nas wielu zdeterminowanych, aby iść do zwycięstwa w wyborach 18 maja - powiedział we wtorek Nawrocki.

Zwrócił uwagę, że to największa liczba podpisów, jakie dotychczas zebrały sztaby wyborcze. Główny rywal Nawrockiego, kandydat KO Rafał Trzaskowski złożył 6 marca do PKW ponad 1,1 mln podpisów pod swoją kandydaturą.

Naprawdę daje to wielką energię do tego, aby zwyciężyć te wybory. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że te wybory zostaną zwyciężone; wygra dobro - Polska bezpieczna, Polska dobrobytu, Polska rozwijająca się - mówił Nawrocki. Zebraliśmy najwięcej podpisów, będziemy też mieli najwięcej głosów 18 maja - dodał.

Nawrocki: Dziękuję i gwarantuję

Nawrocki dziękował też każdemu, kto podpisał się pod jego kandydaturą, bo - jak mówił - wiadomo, że "akt złożenia swojego podpisu pod kandydaturą jest wyraźnym aktem poparcia i kandydata, ale też wyrazem determinacji od tego, by iść w kierunku naszego wspólnego zwycięstwa".

Dlatego bardzo dziękuję wszystkim z 1 miliona 300 tysięcy obywateli i obywatelek, którzy popierają moją kandydaturę i gwarantuję, że ten wielki zaszczyt i to ogromne zobowiązanie jeszcze bardziej motywuje mnie do ciężkiej pracy i przez najbliższe dwa miesiące każdą godzinę będę poświęcał na to, aby nasze marzenia o Polsce normalnej, o Polsce bezpiecznej, o Polsce dobrobytu zostały zrealizowane i abyśmy zwyciężyli 18 maja - oświadczył Nawrocki.

Najnowszy sondaż Opinia24 dla RMF FM

Najwięcej Polaków chce zagłosować w I turze wyborów prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego - wynika z sondażu firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM. Kandydata KO popiera 32 proc. ankietowanych.

Najciekawsze rzeczy dzieją się w bitwie o 2. miejsce, które powinno dać przepustkę do II tury wyborów. Dotychczasowemu wiceliderowi Karolowi Nawrockiemu wyraźnie zagraża Sławomir Mentzen. Na kandydata popieranego przez PiS chce zagłosować 19,5 proc. badanych, a na lidera Konfederacji - 18,9 proc.

/ Opinia24 /

Kiedy wybory prezydenckie?

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym czas na zgłoszenie kandydata na prezydenta upływa 4 kwietnia (piątek) o godz. 16:00.

Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla niego.