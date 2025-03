Rafał Trzaskowski w towarzystwie polityków KO zjawił się w czwartkowy poranek w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Do PKW dostarczono pudła z milionem podpisów poparcia dla kandydatury Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.

Rafał Trzaskowski i inni politycy przed siedzibą PKW / Rafał Guz / PAP

W czwartek rano Rafał Trzaskowski wraz z m.in. grupą polityków KO i swych współpracowników przyszedł do siedziby PKW. Przyniesionych zostało także kilkadziesiąt pudeł z listami podpisów z poparciem dla jego kandydatury, których - jak podano - zebrano 1 100 043.

Trzaskowski: Żyjemy w niepewnych czasach

Trzaskowski, dziękując wszystkim, którzy pracowali przy zbiórce podpisów podkreślił, że są one dla niego dowodem zaufania Polek i Polaków, ale również olbrzymim zobowiązaniem "na te najbliższe miesiące". I miejmy nadzieję na najbliższe lata - dodał, na co zebrani zareagowali okrzykami "zwyciężymy, zwyciężymy".

Kandydat KO na prezydenta powiedział, że liczba podpisów z poparciem dla niego to dobry prognostyk, ale - jak podkreślił - "żyjemy w bardzo trudnych i niepewnych czasach" i dzisiaj absolutnie najważniejsze są bezpieczeństwo i odpowiedzialność.

Potrzebujemy prezydenta RP, który będzie gotów współpracować z rządem w tych sprawach najistotniejszych, właśnie tutaj potrzebna jest odpowiedzialność, żebyśmy byli w stanie zapewnić przewidywalność, zapewnić dobrobyt, ale przede wszystkim bezpieczeństwo - zaznaczył.

Podkreślił, że "na te trudne czasy potrzebujemy odpowiedzialnej i doświadczonej władzy" i potrzebujemy takiego prezydenta, bo sytuacja zmienia się z dnia na dzień. To olbrzymia odpowiedzialność, ale jestem absolutnie przekonany, że wszyscy dzisiaj potrzebują stabilności i jedności - powiedział Trzaskowski.

Apel Trzaskowskiego

Przy okazji zgłaszania swej kandydatury Trzaskowski jeszcze raz zwrócił się z apelem do wszystkich sił politycznych. W sprawie bezpieczeństwa naprawdę musimy mówić jednym głosem. W sprawach bezpieczeństwa powinniśmy być razem. To bardzo ważne, żeby wszyscy usłyszeli ten sygnał płynący z Polski, nasi przyjaciele, ale również nasi wrogowie, że nie damy się podzielić, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie damy się podzielić, jeśli chodzi o obronność i o nasze aspiracje do tego, by wzmacniać Sojusz Północnoatlantycki - powiedział Trzaskowski.

Powtórzył, że dziś najważniejsza jest odpowiedzialność i zapewnienie Polkom i Polakom bezpieczeństwa.

Trzaskowski podkreślił, że ta chwila "jest naprawdę niezwykła" i ma poczucie, że zbliżające się wybory prezydenckie będą historyczne, bo zdecydują, "czy będziemy bezpieczni, czy nie".

Zgodnie z kalendarzem wyborczym czas na zgłoszenie kandydata na prezydenta upływa 4 kwietnia (piątek) o godz. 16. Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla niego.