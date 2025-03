Zaskakujące odkrycie dziennikarza. Dwie daty urodzenia, nowe dokumenty i ewentualny udział w konklawe - kardynał z Burkina Faso do końca 2025 roku roku zachowa prawo uczestnictwa w wyborze kolejnego papieża.

Kardynałowie podczas jednego z konsystorzy / Eric Vandeville/Abaca / East News

Kardynał z Burkina Faso wysłał do Watykanu dokumenty, na podstawie których - w wyniku zmiany daty jego urodzenia - przez cały ten rok zachowa prawo do udziału w ewentualnym konklawe - podał we wtorek dziennik "Il Messaggero". Elektorami mogą być kardynałowie, którzy nie ukończyli 80 lat.

Rzymska gazeta zaznaczyła, że w tygodniach choroby papieża Franciszka, niepewności i spekulacji na temat możliwego konklawe pojawiła się informacja o odkryciu dokonanym przez holenderskiego dziennikarza Hendro Munstermana.

Według ustaleń, o których pisze dziennik, w zeszłym roku pochodzący z Burkina Faso kardynał Philippe Nakellentuba Ouedraogo wysłał do Watykanu dokument, w którym wyjaśnił, że kiedy urodził się w 1945 roku, w wioskach w jego kraju nie sporządzano spisu mieszkańców.

W wyniku tego można było przyznać mu nową datę urodzenia, którą zawsze w przypadku takich wniosków był ostatni dzień roku. Dotychczasową datę urodzenia 25 stycznia 1945 roku zamieniono na 31 grudnia 1945 roku, także w watykańskich dokumentach.

W ten sposób przez cały ten rok purpurat, uważany za przedstawiciela konserwatywnej frakcji w Kościele, ma prawo wziąć udział w następnym konklawe, gdyby okazało się konieczne. Prawo to utraci w ostatnim dniu tego roku, gdy skończy 80 lat.

W różnych notach biograficznych kardynała Ouedraogo w internecie występują dwie daty jego urodzenia - poprzednia i zmieniona.

Kto może wybierać papieża?

"Il Messaggero" przypomniało również, że obecnie liczba kardynałów-elektorów wynosi 137. Papież Franciszek mianował 109 z nich. To, jak zauważono, rezultat zmian, jakie wprowadził w Kolegium Kardynałów podczas 10 konsystorzy.

Wielu z kardynałów uprawnionych do udziału w konklawe reprezentuje peryferyjne diecezje, a nie wielkie miasta - dodał dziennik.