Już w najbliższą niedzielę odbędzie się I tura wyborów prezydenckich. Aby twój głos miał znaczenie, warto znać zasady głosowania i unikać najczęstszych błędów. Oto przewodnik, który pomoże Ci oddać ważny głos.

Jak oddać ważny głos w wyborach prezydenckich? (zdj. podglądowe) / Shutterstock

Wielkimi krokami zbliżają się wybory prezydenckie. W Polsce o tym, kto zostanie prezydentem, decydują obywatele poprzez oddanie głosu na danego kandydata. Co zrobić, aby twój głos na pewno był ważny?

Sprawdź swoje uprawnienia

Pierwszym krokiem do oddania ważnego głosu jest upewnienie się, że jesteś uprawniony do głosowania. W Polsce prawo do głosowania mają obywatele, którzy ukończyli 18 lat najpóźniej w dniu wyborów.

Ważne jest również, aby być wpisanym do rejestru wyborców w miejscu zamieszkania. Jeśli zmieniłeś adres zamieszkania, upewnij się, że zaktualizowałeś swoje dane w urzędzie gminy.

Wybierz odpowiednią komisję wyborczą

Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych, które są przypisane do twojego miejsca zamieszkania. Informacje o tym, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy, znajdziesz na obwieszczeniach wyborczych lub na stronie internetowej urzędu gminy.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00. Pamiętaj, aby przyjść na czas, ponieważ po zamknięciu lokali głosowanie nie będzie możliwe.

Oddaj głos poprawnie

Podczas pobytu w komisji wyborczej należy pokazać ważny dokument ze zdjęciem - dowód osobisty lub paszport. Po okazaniu dokumentu otrzymamy kartę do głosowania, której odbiór trzeba potwierdzić własnoręcznym podpisem.

Karta do głosowania powinna być ostemplowana pieczęcią okręgowej komisji wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej.

Na karcie zobaczymy nazwiska kandydatów na urząd prezydenta w kolejności alfabetycznej. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak "X" tylko w kratce przy nazwisku kandydata, na którego chcemy oddać głos.

Każdy symbol inny niż "dwie przecinające się linie, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki" w kratce przy nazwisku kandydata spowoduje, że głos będzie nieważny.

Jeżeli postawisz znak "X" w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub nie postawisz znaku "X" przy żadnym nazwisku, wtedy twój głos również będzie nieważny.

Informacja, w jaki sposób oddać głos, powinna być umieszczona na dole karty do głosowania. W razie wątpliwości można również skonsultować się z członkiem komisji wyborczej.