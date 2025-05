Wtorek, 13 maja, to ostatni dzień na złożenie wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania za granicą lub na polskich statkach morskich. To ważna informacja dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział w nadchodzących wyborach prezydenckich, zaplanowanych na 18 maja.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja / Shutterstock Do wyborów prezydenckich w Polsce zostało już tylko kilka dni. Do urn pójdziemy 18 maja. Zobacz również: Ostatni dzwonek! Sprawdź, co musisz załatwić przed wyborami A co jeśli w tym dniu będziemy przebywać za granicą? We wtorek, 13 maja mija termin na złożenie wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania za granicą lub na polskich statkach morskich. Jak i gdzie złożyć wniosek? Wniosek należy złożyć do odpowiedniego konsula zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej poprzez udostępnioną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych stronę e-wybory. Rejestracja jest kilkuetapowa. W jej trakcie można sprawdzić, ilu wyborców jest zarejestrowanych w obwodach utworzonych w danym państwie. MSZ sugeruje na stronie, aby wybrać ten obwód z najmniejszą liczbą wyborców. Dla osób stale mieszkających za granicą oraz tych, które w dniu wyborów będą poza Polską, kluczowym dokumentem jest ważny polski paszport. W sytuacji, gdy wyborca ma możliwość wjazdu do danego kraju na podstawie dowodu osobistego, wystarczy on do złożenia wniosku, pod warunkiem, że jest ważny. Informacje o lokalizacji lokali wyborczych Szczegółowe informacje o adresach lokali wyborczych w obwodach za granicą można znaleźć na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Państwowej Komisji Wyborczej, jak również na stronach właściwych konsulatów. Jest to istotna informacja dla osób, które chcą zaplanować swój udział w głosowaniu. Głosowanie na polskich statkach morskich Osoby, które w dniu wyborów będą na pokładzie polskich statków morskich, również mają możliwość oddania głosu. W tym przypadku wniosek o wpisanie do spisu wyborców należy złożyć kapitanowi statku. Zaświadczenie o prawie do głosowania Alternatywą dla wpisania do spisu wyborców jest zaświadczenie o prawie do głosowania, które umożliwia oddanie głosu w dowolnym obwodzie. Wnioski o wydanie zaświadczenia można było składać w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Aby móc zagłosować na tej podstawie, wniosek musi zostać złożony najpóźniej do 15 maja. W przypadku chęci głosowania w ewentualnej II turze, termin na złożenie wniosku wydłuża się do 29 maja. Więcej ważnych informacji na temat wyborów prezydenckich w Polsce znajdziecie w naszym specjalnym raporcie TUTAJ>>> Zobacz również: Tajemnica białej koperty. Co Trzaskowski dał Nawrockiemu podczas debaty?

