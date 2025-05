Końskie w woj. świętokrzyskim po raz kolejny mogły stać się polityczną stolicą Polski. Plany zorganizowania jeszcze jednej debaty spaliły jednak na panewce, bo jeden z kandydatów po prostu nie weźmie w niej udziału. Z kim zatem w Końskich spotka się Karol Nawrocki i kto wygra debatę zorganizowaną przez Telewizję Republika?

Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski nie zmierzą się w Końskich / Darek Delmanowicz/Leszek Szymański / PAP

W środę wieczorem Telewizja Republika organizuje debatę w ramach trwającej kampanii prezydenckiej.

Udział w wydarzeniu zgłosili popierany przez PiS Karol Nawrocki i... Nikt inny. Kontrkandydat Nawrockiego nie pojawi się w Końskich, co niewątpliwie uczyni debatę wyjątkową. Trudno znaleźć w historii zmagań politycznych sytuację, w której kandydat na prezydenta debatował sam ze sobą.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, sztabowcy Rafała Trzaskowskiego uważają, że dzisiejsze wydarzenie organizowane przez TV Republika to nie debata, ale wiec Karola Nawrockiego.

Argumentują, że "debata" ma odbyć się na rynku miasta, gdzie pod sceną z pewnością można będzie spodziewać się wielu sympatyków Prawa i Sprawiedliwości.

Karol Nawrocki po ogłoszeniu wyników I tury wyborów wezwał też do zorganizowania "jednej, uczciwej debaty prezydenckiej". Takie spotkanie odbyło się w ubiegłym tygodniu. Transmitowały je wszystkie stacje telewizyjne, w tym TV Republika.

Co ciekawe, politycy PiS jeszcze we wtorek informowali, że na rynku w Końskich trwają przygotowania do debaty. Ustawiane są podesty, scena i trybuny.