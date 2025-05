Już 1 czerwca w II turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki powalczą o głosy Polaków. Kto ma większe szanse na zwycięstwo? Który z kandydatów przekonał do siebie wyborców Sławomira Mentzena? Kto zaliczył najgorszy wynik od miesięcy? Z najnowszego sondażu Opinia24 dla RMF FM wynika, że walka o Pałac Prezydencki będzie trwała do samego końca!

W najnowszym sondażu Opinia24 dla RMF FM kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski wygrywa w II turze wyborów prezydenckich z popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość Karolem Nawrockim.

Różnica wyników obu kandydatów jest niewielka. To oznacza, że walka o przeciągnięcie na swoją stronę niezdecydowanych będzie się toczyć do ostatnich minut kampanii wyborczej.

Badanie zostało przeprowadzone po ostatnich gorących wydarzeniach - debacie obu kandydatów, niedzielnych marszach czy rozmowach Trzaskowskiego i Nawrockiego ze Sławomirem Mentzenem.

Mobilizacja

1 czerwca w Polsce odbędzie się II tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Ilu Polaków pójdzie do urn? Opinia24 w badaniu dla RMF FM prognozuje frekwencję na poziomie 70 proc.

Większa mobilizacja wyborcza jest widoczna wśród kobiet (75 proc. vs 65 proc. mężczyźni), najstarszych wyborców (60 lat lub więcej - 79 proc. vs 18-29-latkowie - 55 proc.), osób z wyższym wykształceniem (81 proc. vs 64 proc. wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe).



W II turze wyborów - według badania - weźmie udział 83 proc. wyborców, którzy głosowali w I turze oraz 38 proc. elektoratu, który nie wziął w niej udziału.

Spośród wyborców, którzy wzięli udział w I turze, głosować będą przede wszystkim wyborcy dwóch ścierających się ze sobą kandydatów (po ok. 90 proc.). Jeśli chodzi o elektorat Sławomira Mentzena, to ponownie pójdzie do urn 67 proc. z nich.

Czeka nas zacięta walka o każdy głos!

Jak rozłożą się głosy w niedzielnym głosowaniu? Czy któryś z kandydatów może spać spokojnie i już chłodzić szampana? Sondaż Opinia24 dla RMF FM pokazuje, że taki scenariusz nie wchodzi w grę. Różnica pomiędzy kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a jego rywalem popieranym przez PiS jest naprawdę bardzo mała. Czeka nas więc zacięta walka o każdy głos.

Na Rafała Trzaskowskiego chce głosować w drugiej turze 47,5 proc. badanych. Karola Nawrockiego zamierza poprzeć 45,9 proc. respondentów. 6,6 proc. uczestników badania wciąż nie wie, na kogo odda swój głos.

Trzaskowski ma powód do zmartwień, a Nawrocki do radości

Jak wygląda poparcie dla Trzaskowskiego i Nawrockiego w porównaniu z poprzednimi sondażami?

Spojrzenie na dane historyczne przynosi jednoznaczne wnioski. Prezydent Warszawy i kandydat KO zanotował wynik gorszy od tych z poprzednich sześciu badań pracowni Opinia24. W grudniu 2024 r. chciało go poprzeć w II turze 48,9 proc. respondentów, a w marcu - 52,1 proc.

Karol Nawrocki / Darek Delmanowicz / PAP

W przypadku Karola Nawrockiego mamy do czynienia z dokładnie odwrotną sytuacją. Jego wynik w II turze z najnowszego badania jest lepszy od tych z poprzednich sześciu sondaży Opinia24. W grudniu 2024 r. na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej chciało głosować 34,1 proc. badanych, a jeszcze w marcu - 36,2 proc.

Taki stan rzeczy z pewnością daje sztabowi popieranego przez PiS kandydata powody do optymizmu - tym bardziej że Nawrocki od miesięcy mierzy się z kolejnymi medialnymi zarzutami. Okazuje się jednak, że historia przejęcia kawalerki i inne kontrowersje nie zniechęcają do niego wyborców.

Kto przekonał do siebie wyborców Mentzena?

Obaj mierzący się w II turze kandydaci walczą m.in. o głosy sympatyków Konfederacji. Jej reprezentant Sławomir Mentzen uzyskał w I turze poparcie na poziomie 14,81 proc. Kto może liczyć na większą sympatię tej grupy - Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki?

Badanie Opinia24 dla RMF FM pokazuje, że 83 proc. osób, które 18 maja głosowały na Sławomira Mentzena, teraz zamierza poprzeć Karola Nawrockiego. 13 proc. tej grupy wybierze Rafała Trzaskowskiego.

Jeśli chodzi o zwolenników Sławomira Mentzena z I tury wyborów, którzy deklarują, że wezmą udział w II turze, to 97 proc. z nich podjęło decyzję, na kogo będą głosować. Nadal niezdecydowanych jest jedynie 3 proc. z nich.

Zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Karol Nawrocki zyskają podobne poparcie wśród osób, które wzięły udział w I turze wyborów, jak i tych którzy nie wzięli w niej udziału (Rafał Trzaskowski odpowiednio 48 proc. i 47 proc. Karol Nawrocki odpowiednio 47 proc. i 44 proc.).

Kogo poprą najmłodsi, a kogo seniorzy?

Badanie Opinia24 dla RMF FM daje też obraz poparcia dla Trzaskowskiego i Nawrockiego w poszczególnych grupach wiekowych.

Okazuje się np., że to popierany przez PiS kandydat może liczyć na więcej głosów w najmłodszej grupie wiekowej 18-29 lat (53 proc.). Jego rywala chce poprzeć 40 proc. tej grupy.

Trzaskowski znacząco wygrywa z Nawrockim w grupie wiekowej 40-49 lat. Ma tam poparcie na poziomie 59 proc. (przy 34 proc. dla jego adwersarza).

W najstarszej grupie wiekowej różnica poparcia dla obu kandydatów jest minimalna. Na prezydenta Warszawy chce głosować 47 proc. osób w wieku 60+, a na szefa IPN-u - 49 proc.

Jeden triumfuje na wsi, a drugi w średnich miastach

Sondaż Opinia24 dla RMF FM pokazuje, że Rafał Trzaskowski przekonał do siebie dwa razy więcej wyborców z wyższym wykształceniem (62 proc.) niż Karol Nawrocki (31 proc.).

W grupie osób z wykształceniem średnim różnica pomiędzy kandydatami jest znacznie mniejsza (45 proc. poparcia dla Trzaskowskiego i 49 proc. dla Nawrockiego).

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości przekonał do siebie ponad połowę wyborców mieszkających na wsi (58 proc.) Jego rywal z KO może liczyć na tym obszarze zaledwie na 31 proc. poparcia.

Z kolei w średnich miastach (100-500 tys. mieszkańców) to Rafał Trzaskowski deklasuje Karola Nawrockiego - może tam liczyć na poparcie na poziomie 68 proc. (przy 32 proc. dla jego rywala).

Rafał Trzaskowski zyskuje większe poparcie wśród kobiet (52 proc. vs 42 proc. mężczyźni), a Karol Nawrocki wśród mężczyzn (54 proc. vs 39 proc. kobiety).

Sondaż Opinia24 dla RMF FM został zrealizowany w dniach 25-27 maja na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Warto zaznaczyć, że został on przeprowadzony po ostatnich gorących wydarzeniach - debacie obu kandydatów, niedzielnych marszach czy rozmowach Trzaskowskiego i Nawrockiego ze Sławomirem Mentzenem.

Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI.