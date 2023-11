Komu prezydent powierzy misję tworzenia rządu?

W wyborach 15 października opozycja: KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica zdobyły 248 mandatów. PiS uzyskał w wyborach 194 mandaty.

/ Grafika RMF FM

Pod koniec października w Pałacu Prezydenckim odbyły się spotkania konsultacyjne prezydenta z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie. Prezydent podkreślił po nich, że są dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i mają kandydata na premiera.

Kandydatem Zjednoczonej Prawicy na premiera jest Mateusz Morawiecki, a kandydatem KO, Trzeciej Drogi i Lewicy - Donald Tusk.

Opozycja stworzy nowy rząd, gdy prezydent przekaże misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi - podkreślał dziś o poranku Grzegorz Schetyna.

Jego zdaniem, gdyby prezydent przekazał misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, to znaczyłoby, że chce zaklinać rzeczywistość.

Polacy potrzebują tego rządu (opozycji - red.), głosowali za zmianą. Wydaje się, że te głosy muszą docierać do prezydenta Dudy. To przede wszystkim nacisk blisko 12 mln wyborców, którzy głosowali na partie demokratyczne - podkreślił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24.

Z kolei Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych w rządzie PiS przyznał, że szansa na to, by Prawo i Sprawiedliwość stworzyło większość sejmową "jest bardzo niska, ale nie zerowa".

Gość Porannej rozmowy w RMF FM pytany o to, czy jeżeli obecnej opozycji uda się wybrać marszałka Sejmu, to PiS zrezygnuje z misji tworzenia rządu, odpowiedział: Ostateczna decyzja należy do prezydenta.

Donald Tusk przed Mateuszem Morawieckim

40,4 procent ankietowanych w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" jest zdania, że prezydent powinien powierzyć misję utworzenia rządu Donaldowi Tuskowi.

30,2 procent wskazuje Mateusza Morawieckiego, a 17,9 proc. spodziewa się "innego kandydata".

11,5 proc. ankietowanych odpowiada: nie wiem lub trudno powiedzieć.