„Bardzo mocno naciskamy na wszystkie strony zaangażowane w to, żeby ewakuacja była kontynuowana. Dzisiaj do MSZ-u w trybie pilnym zostali zaproszeni ambasadorowie Izraela, Egiptu oraz Palestyny. Chociaż Palestyna formalnie odżegnuje się od związków z Hamasem, ma tutaj bardzo istotne znaczenie. Naciskamy na nich, żeby ludność cywilna, przede wszystkim nasi obywatele, mogli się wydostać” – mówił wiceminister spraw zagranicznych, Paweł Jabłoński w Porannej rozmowie w RMF FM. Robert Mazurek pytał swojego gościa, co MSZ robi, żeby pomóc Polakom przebywającym w Strefie Gazy.

Paweł Jabłoński / Karolina Bereza / RMF FM

Paweł Jabłoński o Polakach w Strefie Gazy: Robimy wszystko, by mogli się wydostać

W ogarniętej konfliktem zbrojnym enklawie przebywa 29 polskich obywateli i dwóch członków ich rodzin. "Pierwsze noty z listami nazwisk naszych obywateli były przesyłane już 9 października (dwa dni po ataku Hamasu na obywateli Izraela - przyp. red.)" - podkreślił Jabłoński w RMF FM.

Poseł PiS-u dodał, że polski rząd cały czas komunikuje partnerom, że ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy jest priorytetem. "Polska nie jest jedynym krajem w takiej sytuacji. Tam pozostaje w tej chwili 5-6 tysięcy osób z krajów trzecich. Kilkuset osobom udało się wydostać. Ta ewakuacja ruszyła dopiero 1 listopada, tak długo trwały przygotowania" - mówił gość Roberta Mazurka.

"Domagamy się natychmiastowego uwolnienie wszystkich zakładników"

Dwa dni temu ewakuacja obcokrajowców ze Strefy Gazy została wstrzymana. Egipt i Izrael taką decyzję argumentują działaniami Hamasu, który blokuje przemieszczanie się w Strefie i granicę z Egiptem. "Nasze służby konsularne, nasi dyplomaci w Egipcie są gotowi. Czekamy, żeby ich (Polaków ze Strefy - przyp. red.) odebrać z granicy, żeby im udzielić pomocy w Egipcie" - podkreślił Jabłoński. Dodał, że pracownicy polskich placówek zagranicznych w Palestynie, Izraelu i Egipcie są w stałym kontakcie z Polakami w Gazie.

"Nie czekamy aż ktoś otworzy granice, cały czas działamy, razem z innymi państwami unijnymi. Takie naciski na Izrael, na Egipt, także w rozmowach z Palestyną są wywierane" - zapewnił wiceszef resortu spraw zagranicznych.

Robert Mazurek zapytał też swojego gościa o Alexa Dancyga, historyka i rzecznika stosunków polsko-izraelskich, który jest jednym z zakładników Hamasu. Dancyg ma polskie i izraelskie obywatelstwo. "Polska domaga się natychmiastowego uwolnienia naszego obywatela i wszystkich zakładników. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla jakiejkolwiek formy terroryzmu, a to jest forma terroryzmu, jaką zdecydowanie potępiamy. Będę także dzisiaj o tym rozmawiał z ambasadorami, w tym z ambasadorem Palestyny" - podkreślił Paweł Jabłoński w RMF FM.

"Szansa, że stworzymy większość sejmową jest bardzo niska, ale nie zerowa"

Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM pytał swojego gościa o wynik wyborów parlamentarnych. Czy Prawo i Sprawiedliwość pogodziło się już z porażką? "Szansa na to, że stworzymy większość sejmową jest bardzo niska, co nie znaczy, że jest zerowa" - przyznał Jabłoński.

"Jest różnica między tym, co mówią oficjalnie liderzy opozycji, a tym co słyszymy w rozmowach z przedstawicielami różnych partii. Gdyby partie opozycyjne były całkowicie pewne, że uda im się zachować tę przewagę, to w zasadzie nie powinno stanowić dla nich większej różnicy, czy rząd zostanie powołany dwa tygodnie wcześniej, czy później. Oni się bardzo denerwują. Cały czas mówią, żeby im dać jak najszybciej możliwość tworzenia rządu. Obawiają się, że ta bardzo niestabilna koalicja może się nie utrzymać" - stwierdził gość w RMF FM.

Pytany o to, czy jeżeli obecnej opozycji uda się wybrać marszałka Sejmu, to PiS zrezygnuje z misji tworzenia rządu, odpowiedział: "Ostateczna decyzja należy do prezydenta". "Będę czekał na to, jaką decyzję podejmie większość sejmowa. Sam też wezmę udział w tym głosowaniu i swoją wolę wyrażę" - mówił Paweł Jabłoński w Porannej rozmowie w RMF FM.