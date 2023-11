"Opozycja stworzy nowy rząd, gdy prezydent przekaże misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi. Chcielibyśmy wszyscy, żeby to było jak najwcześniej" - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Grzegorz Schetyna. "Widać, że takie oczywistości nie docierają do prezydenta - że partie demokratyczne mają 248 mandatów i spokojnie mogą stworzyć rząd" - stwierdził senator nowej kadencji parlamentu.

Zdaniem Grzegorza Schetyny, gdyby prezydent przekazał misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, to znaczyłoby, że chce zaklinać rzeczywistość. "Polacy potrzebują tego rządu, głosowali za zmianą. Wydaje się, że te głosy muszą docierać do prezydenta Dudy. To przede wszystkim nacisk blisko 12 mln wyborców, którzy głosowali na partie demokratyczne" - podkreślił gość Bogdana Zalewskiego.

Zdaniem Schetyny porozumienie koalicyjne będzie w ciągu najbliższych dni. "Zostanie zaprezentowane. Opozycja jest gotowa do przejęcia rządu, decyzja jest po stronie prezydenta, mam nadzieję, że podejmie ją w najbliższych dniach" - dodał Schetyna. Zaznaczył, że porozumienie będzie po 11 listopada, a w tym tygodniu będą kończyć się negocjacje oraz dopinanie szczegółów.

