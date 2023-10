Niedziela obfituje w ważne wydarzenia polityczne. W samo południe w Warszawie rozpoczął się Marsz Miliona Serc, organizowany przez polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy liczą na frekwencyjny rekord i mówią o kulminacyjnym punkcie kampanii. W tym samym czasie w katowickim Spodku rozpoczęła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, na której wystąpić ma również prezes PiS Jarosław Kaczyński. W całej Polsce trwają też spotkania polityków Trzeciej Drogi z wyborcami w ramach weekendowej akcji tysiąca spotkań.

Marsz Miliona Serc, konwencja PiS w Spodku, liderzy Trzeciej Drogi podczas akcji 1000 spotkań z wyborcami / PAP

13:00

Tuż przed rozpoczęciem konwencji PiS w Katowicach minister Błaszczak powiedział, że "Polska jest bezpieczna, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość". "To nasz rząd, to my odtwarzamy jednostki wojskowe, to my powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe. My naprawiamy te wszystkie błędy, które zostały popełnione przez koalicję PO-PSL rządzącą do 2015 r." - powiedział.

12:58

Uczestnicy Marszu Miliona Serc z ronda Romana Dmowskiego przejdą ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Jana Pawła II, aż do Ronda "Radosława".

Zamknięte są także okoliczne arterie, np. al. Niepodległości i Chałubińskiego, na odcinku od al. Armii Ludowej do Koszykowej, rejon pl. Konstytucji, Al. Jerozolimskie między ulicą Emilii Plater a Kruczej, a także ulica Świętokrzyska na odcinku od ulicy Emilii Plater do Jasnej.

12:55

"My nie potrzebujemy papierowych serduszek, my mamy serca bijące dla Polski" - powiedziała była premier Beata Szydło przed konwencją PiS.

"Warto 15 października pójść do wyborów, zagłosować na to, co wy wybraliście 8 lat temu i 4 lata temu, czyli lepszą, godną i bezpieczną Polskę i wasze godne życia w takiej Polsce" - powiedziała przed konwencją była premier.