Pozamykane ulice, zmienione trasy autobusowe i tramwajowe oraz zwiększona częstotliwość kursowania metra - tak wyglądać będzie niedziela w stolicy. Powodem będzie organizowany przez Platformę Obywatelską Marsz Miliona Serc.

Warszawa / Paweł Kmiecik / RMF FM

Marsz przejdzie z Ronda Dmowskiego do Ronda Radosława. Władze Warszawy radzą, by w niedzielę korzystać z komunikacji miejskiej.

"W niedzielę 1 października od ok. godz. 9 do 19 metro i tramwaje będą kursowały częściej a do obsługi linii skierujemy dodatkowe pojazdy. Na ulice wyjedzie o ok. 100 autobusów i 60 tramwajów więcej niż normalnie w niedziele. Zachęcamy do korzystania z metra oraz połączeń kolejowych Szybką Koleją Miejską i Kolejami Mazowieckimi (obowiązuje wzajemne honorowanie biletów wszystkich rodzajów WTP i KM na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego)" - informuje Warszawski Transport Publiczny.

Zmiany w kursowaniu autobusów, tramwajów i metra

Jak podaje WTP, pociągi metra przyjadą na stacje tak jak w dzień powszedni w godzinach szczytu - czyli na linii na linii M1 co 2 minuty 20 sekund a M2 co 2 minuty i 50 sekund. Tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy.

"Uruchomimy dodatkowe kursy pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej: linii S1 (Otwock - Pruszków przez Warszawę Centralną), S20 (w godzinach porannych Sulejówek - Warszawa Zachodnia i popołudniowych Warszawa Zachodnia - Sulejówek Miłosna, przez Warszawę Centralną), S3 (w godzinach popołudniowych Warszawa Gdańska - Legionowo) i S30 (w godzinach porannych Legionowo - Warszawa Zachodnia). Linie SKM będą obsługiwane dłuższymi składami" - czytamy na stronie internetowej wtp.waw.pl.

Warszawski Transport Publiczny podaje, że "tego dnia wyjątkowo nie będzie deptaka dla spacerowiczów na Krakowskim Przedmieściu i autobusy będą kursowały Traktem Królewskim". "Autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518 pojadą w tym rejonie trasami podstawowymi" - wymienia WTP.

Przez cały dzień autobusy linii 178, 409 i 520 będą kursowały na skróconych trasach:

178: Skorosze - Rondo Daszyńskiego

409: Cm. Północny-Brama Zach. - Metro Młociny,

520: Marysin - Pomnik Lotnika.

"Po zamknięciu dla ruchu rejonu pl. Konstytucji oraz ulicy L. Waryńskiego i odcinka Marszałkowskiej na trasy objazdowe w al. Jana Pawła II zostaną skierowane tramwaje linii nr 4, 15, 18 i 35. Autobusy linii nr 107, 117, 118, 127, 131, 151, 158, 222, 502, 507, 514, 517, 519, 521, 522 i 525 także pojadą zmienionymi trasami" - informuje Warszawski Transport Publiczny.

Jak przekazuje WTP, "kolejne zmiany w kursowaniu zostaną wprowadzone po wyłączeniu z ruchu ulic na trasie przemarszu, tj. Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, al. Jana Pawła II, rejonu ronda Zgrupowania AK "'Radosław'". Niemożliwy będzie także przejazd ulicami poprzecznymi. Na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii nr: 107, 111, 117, 118, 127, 128, 175, 131, 151, 157, 158, 160, 174, 180, 190, 222, 500, 502, 507, 514, 517, 519, 521, 522, 525 oraz tramwaje linii nr 10, 35, 28 i 73.

Trasy linii nr 1, 4, 7, 9, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26 i 33 zostaną podzielone na dwie części. Tramwaje będą jeździły na trasach:

1: Annopol - Marymont Potok oraz Banacha - Zajezdnia Wola,

4: Annopol - Dw.Wschodni (Kijowska) oraz Wyścigi - Pl. Narutowicza,

7: Kawęczyńska Bazylika - Wiatraczna oraz P+R Al. Krakowska - Pl. Starynkiewicza,

9: Gocławek - Al. Zieleniecka oraz P+R Al. Krakowska - Pl. Starynkiewicza,

15: Marymont-Potok - Żerań Fso oraz P+R Al. Krakowska - Metro Wilanowska,

17: Winnica - Żerań Fso oraz Pkp Służewiec - Metro Wilanowska

18: Żerań Fso - Twardowska oraz Pkp Służewiec - Pl. Narutowicza

20: Żerań Fso - Dw.Wschodni (Kijowska) oraz Boernerowo - Zajezdnia Wola,

22: Watraczna - Wiatraczna oraz Piaski Pl. Starynkiewicza,

23: Nowe Bemowo - Pl. Starynkiewicza oraz Czynszowa - Wiatraczna,

24: Gocławek - Al. Zieleniecka oraz Nowe Bemowo - Pl.Starynkiewicza,

26: Pkp Wola (Wolska) - Rondo Daszyńskiego oraz Wiatraczna - Czynszowa,

33: Metro Młociny - Piaski oraz Kielecka - Pl. Narutowicza.

WTP podała, że "uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa 'za tramwaj' - autobusy będą jeździły ulicami Towarową i Okopową między pl. A. Zawiszy a przystankiem Niska 01 na Okopowej".

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej będzie można sprawdzić na stronie internetowej WTP i w mediach społecznościowych w godzinach 8-18 w relacji na żywo.