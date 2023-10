Wybory parlamentarne na Słowacji wygrywa partia Kierunek-Słowacka Socjaldemokracja (Smer-SSD) Roberta Fico. Po przeliczeniu przez Urząd Statystyczny głosów z ponad 99 proc. lokali wyborczych zdobyła ona 23,28 proc. głosów.

Robert Fico podczas nocy wyborczej / Martin Divisek / PAP/EPA

Słowacki Urząd Statystyczny podał wstępne wyniki wyborów w niedzielę nad ranem. Drugie miejsce, z poparciem z 17,07 proc. wyborców, zajęła niereprezentowana dotąd w parlamencie Postępowa Słowacja (PS), którą kieruje europoseł i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Michal Szimeczka.

Wyniki exit poll i zwrot akcji

Liderzy i zwolennicy PS podczas powyborczej nocy musieli pogodzić się z porażką po początkowych prognozach dotyczących zwycięstwa, opartych na sondażu exit poll. Po kilku godzinach sytuacja diametralnie się zmieniła.

Trzecie miejsce - z 14,95 proc. głosów - uzyskała partia Głos - Socjaldemokracja (Hlas-SD) założona przez byłego zastępcę Ficy, późniejszego premiera Petera Pellegriniego, który w niedzielę wcześnie rano powiedział, że pogratulował dawnemu koledze i zaoferował mu współpracę. W kampanii przedwyborczej deklarował jednak, że nie zawiąże koalicji z Ficą.

Dwie partie i zwaśnieni liderzy

W nowym parlamencie znajdą się dwie partie, których zwaśnieni liderzy doprowadzili do rozpadu centroprawicowej koalicji, co wymusiło przedterminowe wybory parlamentarne. Koalicja Zwyczajni Ludzie i Przyjaciele (OLaNO i Priatelia) premiera Igora Matovicia zdobyła 9 proc. głosów. Ugrupowanie jego osobistego rywala z partii Wolność i Solidarność (SaS), Richarda Sulika, zapewniła sobie poparcie 6,21 proc. wyborców.

Do parlamentu wracają dwie partie, które nie pokonały progów wyborczych w 2020 roku: Ruch Chrześcijańsko demokratyczny (KDH) oraz Słowacka Partia Narodowa (SNS). Lider SNS Andriej Danko nie kryje sympatii do Rosji i jeżeli zostanie zaproszony do ewentualnej koalicji ze Smerem i Hlasem nie będzie miał problemów z poparciem postulatu Fico o zakończeniu pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Po przedstawieniu wyników exit poll główne partie polityczne zakończyły swoje "noce wyborcze".

Przewodniczący Smer Robert Fico nie wyszedł do dziennikarzy. Jego współpracownicy zapowiedzieli wystąpienie byłego premiera w niedzielę, po opublikowaniu pełnych wyników. Podobnie postąpił Michal Szimeczka, który zapowiedział komentowanie wyników po ich pełnym przedstawieniu. Podkreślił, że zgadza się z tym, że rozmowy o przyszły rządzie powinna prowadzić partia, która zdobędzie największą liczbę głosów.

W komentarzach podkreślano, że dla przyszłych sojuszy i ewentualnych rozmów o koalicjach istotne będą wyniki partii, które oscylują wokół progów wyborczych.