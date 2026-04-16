​Kolejna tragiczna noc na Ukrainie. W wyniku zmasowanych rosyjskich ataków rakietowych i dronowych na miasta w środkowej i południowej części kraju zginęły co najmniej trzy osoby, w tym 12-letnie dziecko. Ponad 20 osób zostało rannych, a wiele budynków mieszkalnych stanęło w płomieniach. Najcięższe uderzenia odnotowano w Kijowie, Dnipro, Odessie i Charkowie.

W nocy ze środy na czwartek ukraińskie miasta ponownie znalazły się pod zmasowanym ostrzałem ze strony rosyjskich sił zbrojnych. Według oficjalnych informacji przekazanych przez ukraińskie władze ataki dotknęły przede wszystkim Kijów, Dnipro, Odessę oraz Charków. Bilans tej tragicznej nocy to co najmniej trzy ofiary śmiertelne i ponad 20 rannych.

Kijów pod ostrzałem

Najtragiczniejsze informacje napłynęły ze stolicy Ukrainy. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, przekazał, że w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęły dwie osoby: 12-letni chłopiec oraz 35-letnia kobieta. Dodatkowo, aż 18 osób zostało rannych, z czego sześć trafiło do szpitali.

W wyniku ataku doszło do licznych pożarów, które objęły zarówno budynki mieszkalne, jak i infrastrukturę miejską. Służby ratunkowe przez całą noc walczyły z ogniem i udzielały pomocy poszkodowanym.

Dnipro i Odessa: kolejne ofiary i płonące domy

Równie dramatyczna sytuacja miała miejsce w Dniprze, gdzie w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęła jedna osoba, a dziesięć zostało rannych.

W Odessie rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny, zabijając jedną osobę i raniąc sześć kolejnych.

Charków: atak dronów i ranni mieszkańcy

W Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, rosyjskie drony zaatakowały dzielnice mieszkalne. W wyniku nalotu dwie osoby zostały ranne. Służby ratunkowe natychmiast przystąpiły do akcji ratunkowej, udzielając pomocy poszkodowanym i zabezpieczając teren.

Rosyjska armia przez cały dzień prowadziła zmasowane ataki na cele w środkowej i południowej części Ukrainy. Władze podkreślają, że celem ostrzału coraz częściej stają się nie tylko obiekty wojskowe, ale również budynki mieszkalne, szkoły i szpitale.