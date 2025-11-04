Duża zmiana w poborze do rosyjskiej armii. Władimir Putin podpisał we wtorek nowelizację ustawy o całorocznym poborze. Zatwierdził również przepisy pozwalające na rekrutację rezerwistów do służby w czasie pokoju.

Władimir Putin podpisał nowelizację rosyjskiej ustawy o całorocznym poborze do armii oraz ustawę pozwalającą na rekrutację rezerwistów w czasie pokoju.

Zgodnie z nowymi przepisami, powołania do służby wojskowej będą możliwe przez cały rok, a nie tylko dwa razy w roku, jak dotychczas.

Druga ustawa umożliwia powołanie rezerwistów do służby w czasie pokoju, jeśli podpiszą oni dobrowolny kontrakt.

Oba dokumenty opublikowano na oficjalnym rosyjskim portalu informacji prawnej.

Pobór przez cały rok

Pierwsza z dwóch ustaw podpisanych przez Putina stanowi, że obywatele będą powoływani do służby wojskowej przez cały rok kalendarzowy, a nie, jak do tej pory, dwa razy w roku - na wiosnę i jesienią. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r.

Po tym terminie wojskowe biura rejestracji i poboru będą mogły wystawiać wezwania poborowym, przeprowadzać badania lekarskie i organizować posiedzenia komisji poborowych przez cały rok. Na miejsce służby poborowi będą wysyłani jak dotychczas, dwa razy w roku - od 1 kwietnia do 15 lipca oraz od 1 października do 31 grudnia.

Nowelizacja wydłużyła również termin stawiennictwa w wojskowym biurze rejestracji i poboru w przypadku wysłania wezwania elektronicznego. Od tej pory będzie on wynosić nie 20, lecz 30 dni od daty umieszczenia takiego dokumentu w rejestrze - bez względu na to, czy poborowy wezwanie odebrał, czy nie.

Powoływanie rezerwistów po nowemu

Druga ustawa zezwala na powoływanie rezerwistów do służby również w czasie pokoju. Przepisy dotyczą obywateli, którzy dobrowolnie podpiszą kontrakt na służbę jako rezerwiści. Zgodnie z nowymi przepisami rosyjskie ministerstwo obrony będzie mogło wysyłać rezerwistów na dodatkowe szkolenia "w celu zapewnienia ochrony obiektów o znaczeniu krytycznym i innej kluczowej infrastruktury".

Komentatorzy oceniają, że przyjęcie obu ustaw jest próbą uzupełnienia stanu osobowego rosyjskiej armii, uszczuplonego w wyniku agresji na Ukrainę, bez konieczności ogłaszania dodatkowej mobilizacji.

Rosyjska Duma Państwowa (niższa izba parlamentu) przyjęła obie regulacje 28 października, a niedługo potem obwody jarosławski i tiumeński ogłosiły nabór do sił rezerwy. Działania te zostały podjęte z wyprzedzeniem, mimo braku podpisu głowy państwa pod ustawami.