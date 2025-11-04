Ukraiński atak dronów na rosyjski terminal naftowy w Tuapse spowodował rozległy wyciek ropy do Morza Czarnego. Plama ropy rozciąga się na kilka kilometrów od miejsca uderzenia – informuje BBC na podstawie analizy zdjęć satelitarnych NASA. To kolejny poważny incydent ekologiczny w regionie w ostatnich miesiącach.

Wyciek ropy w Morzu Czarnym po ukraińskim ataku dronów na terminal w Tuapse / X/zrzut ekranu / Shutterstock

Według informacji BBC, po ataku ukraińskich dronów na terminal naftowy w Tuapse 2 listopada, w Morzu Czarnym pojawiła się plama ropy o długości około 3,6 kilometra. Terminal, położony około ośmiu kilometrów od portu Tuapse, obsługuje eksport produktów naftowych z lokalnej rafinerii oraz grupy rafinerii Rosnieftu z Samary. W okresie od stycznia do września 2025 roku przez ten terminal przeszło 7,1 mln ton ropy.

Władze rosyjskiego Kraju Krasnodarskiego potwierdziły, że w wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura terminala oraz dwa statki pływające pod obcą banderą.